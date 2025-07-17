متعافية من السرطان تحوّل الألم إلى أمل وتكشف سر الـ15 عامًا من القوة

في قصة مُلهمة عنوانها "النجاة والإرادة"، روت الدكتورة مها نور، المتعافية من مرض السرطان منذ 15 عامًا، رحلتها الشجاعة من الألم إلى الأمل، وكيف حولت تجربتها الشخصية إلى مشاريع إنسانية تخدم آلاف المرضى في مصر.

"أنا متعافية منذ 15 عامًا".. جملة تحيي القلوب

كشفت مها نور أن أول ما تقوله لأي مريض سرطان جديد هو: "أنا متعافية من 15 سنة"، موضحة أن هذه الجملة البسيطة تُغير ملامح وجه المريض وتمنحه دفعة أمل حقيقية.

وأكدت أن الدعم النفسي هو الركيزة الأساسية في مواجهة السرطان، موضحة أن المرض غالبًا ما يظهر بعد صدمة نفسية، ولذلك لا يكفي العلاج الجسدي وحده.

الدعم النفسي.. لا يقل أهمية عن الأدوية

وشددت نور، خلال لقائها ببرنامج “صوت صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم، على قناة الشمس، على أن مرضى السرطان بحاجة إلى جلسات دعم نفسي واجتماعي، إلى جانب العلاج الطبي، مشيرة إلى أهمية الرحلات الترفيهية التي تُساعد المرضى على استعادة طاقاتهم الإيجابية ومقاومة المرض بإرادة أقوى.

"ذراعي خط أحمر".. ابتكار أنقذ المئات

من واقع تجربتها الخاصة بعد استئصال الغدد الليمفاوية، أطلقت الدكتورة مها مبادرة "ذراعي خط أحمر"، لحماية مرضى سرطان الثدي من خطر الوذمة الليمفاوية.

وقد ابتكرت سوارًا نحاسيًا يحمل باركودًا طبيًا يحتوي على بيانات المريض ويحذر من التعامل مع الذراع المصابة، مكتوبًا باللغتين العربية والإنجليزية.

صندوق لدعم المرضى.. حلم يمكن تحقيقه بجنيه واحد

كما أطلقت مبادرة وطنية لإنشاء "صندوق دعم مرضى السرطان"، يقترح مساهمة كل مواطن بجنيه واحد شهريًا لضمان استمرار العلاج للمرضى الذين تتوقف تغطيتهم على نفقة الدولة، مؤكدة أن هذا الصندوق يمكن أن ينقذ الآلاف من الموت بسبب نقص التمويل.

كارت الخدمات المتكاملة.. مطلب إنساني عاجل

وفي مبادرة ثالثة، طالبت نور المسؤولين بضم مرضى السرطان، خاصة من خضعوا لاستئصال الغدد الليمفاوية، إلى فئة ذوي الهمم ليستفيدوا من كارت الخدمات المتكاملة، معتبرة أن هذه الحالة تُسبب إعاقة دائمة تستحق رعاية الدولة.

واختتمت: "رحلتي مع السرطان لم تنتهِ بالتعافي، بل بدأت بخدمة كل من يواجه هذا الوحش الصامت. الأمل ممكن، لكن يجب أن نزرعه معًا في قلوب المرضى"، هكذا ختمت الدكتورة مها نور رسالتها".

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