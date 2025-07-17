الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

متعافية من السرطان تحوّل الألم إلى أمل وتكشف سر الـ15 عامًا من القوة

مواجهة مرض السرطان،
مواجهة مرض السرطان، فيتو

في قصة مُلهمة عنوانها "النجاة والإرادة"، روت الدكتورة مها نور، المتعافية من مرض السرطان منذ 15 عامًا، رحلتها الشجاعة من الألم إلى الأمل، وكيف حولت تجربتها الشخصية إلى مشاريع إنسانية تخدم آلاف المرضى في مصر.

"أنا متعافية منذ 15 عامًا".. جملة تحيي القلوب

كشفت مها نور أن أول ما تقوله لأي مريض سرطان جديد هو: "أنا متعافية من 15 سنة"، موضحة أن هذه الجملة البسيطة تُغير ملامح وجه المريض وتمنحه دفعة أمل حقيقية.

وأكدت أن الدعم النفسي هو الركيزة الأساسية في مواجهة السرطان، موضحة أن المرض غالبًا ما يظهر بعد صدمة نفسية، ولذلك لا يكفي العلاج الجسدي وحده.

الدعم النفسي.. لا يقل أهمية عن الأدوية

وشددت نور، خلال لقائها ببرنامج “صوت صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم، على قناة الشمس، على أن مرضى السرطان بحاجة إلى جلسات دعم نفسي واجتماعي، إلى جانب العلاج الطبي، مشيرة إلى أهمية الرحلات الترفيهية التي تُساعد المرضى على استعادة طاقاتهم الإيجابية ومقاومة المرض بإرادة أقوى.

"ذراعي خط أحمر".. ابتكار أنقذ المئات

من واقع تجربتها الخاصة بعد استئصال الغدد الليمفاوية، أطلقت الدكتورة مها مبادرة "ذراعي خط أحمر"، لحماية مرضى سرطان الثدي من خطر الوذمة الليمفاوية.

وقد ابتكرت سوارًا نحاسيًا يحمل باركودًا طبيًا يحتوي على بيانات المريض ويحذر من التعامل مع الذراع المصابة، مكتوبًا باللغتين العربية والإنجليزية.

صندوق لدعم المرضى.. حلم يمكن تحقيقه بجنيه واحد

كما أطلقت مبادرة وطنية لإنشاء "صندوق دعم مرضى السرطان"، يقترح مساهمة كل مواطن بجنيه واحد شهريًا لضمان استمرار العلاج للمرضى الذين تتوقف تغطيتهم على نفقة الدولة، مؤكدة أن هذا الصندوق يمكن أن ينقذ الآلاف من الموت بسبب نقص التمويل.

كارت الخدمات المتكاملة.. مطلب إنساني عاجل

وفي مبادرة ثالثة، طالبت نور المسؤولين بضم مرضى السرطان، خاصة من خضعوا لاستئصال الغدد الليمفاوية، إلى فئة ذوي الهمم ليستفيدوا من كارت الخدمات المتكاملة، معتبرة أن هذه الحالة تُسبب إعاقة دائمة تستحق رعاية الدولة.

واختتمت: "رحلتي مع السرطان لم تنتهِ بالتعافي، بل بدأت بخدمة كل من يواجه هذا الوحش الصامت. الأمل ممكن، لكن يجب أن نزرعه معًا في قلوب المرضى"، هكذا ختمت الدكتورة مها نور رسالتها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

متعافية من السرطان السرطان مرض السرطان مريضة السرطان صندوق لدعم مرضى السرطان مرضي السرطان

مواد متعلقة

صاحبة دار ضيافة المغتربات مرضى السرطان بالإسماعيلية تروي تفاصيل تجربتها الإنسانية (فيديو)

العالم يقترب من علاج السرطان نهائيًا.. دواء مناعي جديد يشفي 15 نوعًا من المرض الخبيث.. الصحة البريطانية: ينقذ ملايين المرضى.. والأطباء: خطوات جدية لتوفيره للمصريين

غلق أبواب علاج السرطان في وجه الفقراء، من ينقذ مرضى هرمل بعد تسليم إدارتها للقطاع الخاص

الأكثر قراءة

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

بلاغ للنجدة ومشادة وانهيار، كواليس مثيرة في أول يوم لرئيس حي العامرية ثان بالإسكندرية

من بينها المستشفيات، فصل شامل للتيار الكهربائي عن محطة محولات بنها الجديدة غدا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

هيئة الدفاع تطالب بلجنة طبية مستقلة وتحقيق محايد في مقتل البرلماني عبدالحميد الشيخ

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن قيمة الزيادة على الأجرة الشهرية بالإيجار القديم

سعر الألومنيوم اليوم، تعرف على أحدث التغيرات في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جائز بشرط، الإفتاء توضح حكم استخدام الموسيقى للمساعدة في تعليم الأطفال

الإفتاء: اختراق شبكات الواي فاي حرام شرعا

خالد الجندي: من قدّم عقله على القرآن أو السنة هلك كما ابن نوح

المزيد
الجريدة الرسمية