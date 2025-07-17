الخميس 17 يوليو 2025
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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

حادث تصادم بالقليوبية،
حادث تصادم بالقليوبية، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بقرية عزبة العرب بطريق نامول التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بين سيارة نقل "جامبو" ودراجة نارية "موتوسيكل" تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

وعلى الفور، تم إخطار مركز شرطة طوخ، ونقطة إسعاف طوخ القليوبية التي دفعت بثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث. وتم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى قها التخصصي لتلقي الرعاية اللازمة.

ووفقًا للبيانات الأولية  المصاب الأول: مصطفى م. (36 سنة)، يعاني من كسر مضاعف بالقدم اليسرى وجرح مفتوح بالجبهة.المصاب الثاني محمد م. (17 سنة)، حالته تتضمن اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيسر المتوفى طلال ع. (58 سنة)، وقد تم نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

المعاينة الاولية لحادث تصادم بالقليوبية 
وبحسب المعاينة الأولية  بـالقليوبية وتحريات الجهات الأمنية، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم عنيف بين سيارة نقل تسير بسرعة مرتفعة ودراجة نارية يستقلها ثلاثة أشخاص. وأدى التصادم إلى اندفاع الدراجة النارية لمسافة عدة أمتار على الطريق، مما أسفر عن إصابة اثنين من مستقليها ووفاة الثالث في الحال متأثرًا بإصابات بالغة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث تصادم بالقليوبية،فيتو
حادث تصادم بالقليوبية،فيتو


 

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