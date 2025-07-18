ما هو تأثير إقرار التعامل بالعملة المحلية ومبادلة الديون؟.. شعبة المصدرين تتوقع زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بنسبة 30%.. الأدوات الكهربائية: مبادرات المبادلة تدعم الاستقرار النقدي

تسعى مصر بخطوة ثابتة نحو تعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع دول القارة الأفريقية، إضافة إلى استمرار الخطوات الجادة في تعزيز العلاقات الثنائية مع الصين.

تصدير أول شحنة سلع غذائية إلى دولة غانا

وبالنسبة لدول أفريقيا، فإن مصر بدأت تجريبيًا تصدير أول شحنة سلع غذائية إلى دولة غانا باستخدام نظام المدفوعات والتسويات لعموم إفريقيا (PAPSS) بالعملات المحلية، وأن ذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك وفقًا لما أفادته وسائل إعلامية.

البنك المركزي المصري وافق على تفعيل النظام

وكان البنك المركزي قد وافق على تفعيل النظام، ويجري حاليًا استكمال بعض الإجراءات الفنية بين البنك المركزي والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، والبنك التجاري الدولي المعني بالعملية الأولى.

برنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية

فيما وقّعت مصر والصين منذ أيام الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

فما تأثير هذه الإجراءات على تعزيز الصادرات المصرية؟

مصر تقف مع أفريقيا قلبًا وقالبًا

أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية في الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن قرار التعامل مع إفريقيا بالعملة المحلية هو قرار سياسي بحت ويخدم السياسة الخارجية للدولة المصرية، وهذا يدل على أن مصر تقف مع أفريقيا قلبًا وقالبًا.

زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا

وأضاف أنه بالرغم من أن القرار سياسي، إلا أنه سيكون له تبعات أخرى وعلى رأسها الجانب الاقتصادي، والتي على رأسها زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، واعتماد دول القارة السمراء بشكل كامل على المنتجات المصرية خلال الخمس سنوات القادمة.

أفريقيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا بنسبة 80% على الاستيراد

وأوضح أن دول أفريقيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاستيراد لسد احتياجاتها يصل بنسبة 80%، بالرغم من أنها تمتلك كنوز طبيعية من مواد خام وذهب والألماس، وبعض الدول بها بترول.

أفريقيا تعاني من نقص العملة الصعبة لسد الواردات

وتابع: مع ذلك، تعاني من نقص العملة الصعبة لسد الواردات، وذلك لأن هناك دول كبرى تحاول السيطرة ونهب مقومات بعض الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تقليل الهيمنة والسيطرة الخارجية على الدول الأفريقية، واعتمادهم على العملات المحلية لسد حاجاتهم.

توقعات بزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا

وتوقع أحمد زكي زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بنسبة 30% خلال الخمس سنوات القادمة، واعتمادهم اعتمادًا كبيرًا على المنتجات المصرية سواء كانت غذائية أو زراعية أو هندسية، كما يزيد من عمليات التشغيل للمصانع المصرية ويرفع بالتالي معدلات العمالة المصرية.

ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي

وأشار إلى أنه ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2024 لتسجل نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 4.7%.

ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي

وأضاف: وارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي لتصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2024، مقابل 1.8 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 14.5%.

مبادلة الديون وسيلة فعالة لزيادة التمويل التنموي

وفيما يخص توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون مع الصين، قال ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بالغرفة التجارية بسوهاج، إن اتفاقيات مبادلة الديون تمثل خطوة استراتيجية تُعزز النمو وتقلل من الضغوط المالية على الدولة، وتساهم في توفير تمويل إضافي للمشروعات ذات الأولوية، وتخفيف أعباء الديون الخارجية.

الحفاظ على معدلات نمو الاحتياطي النقدي

وأضاف «الجمل» أن ذلك فضلًاعن الحفاظ على معدلات نمو الاحتياطي النقدي، وهو ما يدعم استقرار سعر الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى أن آلية مبادلة الديون تُعد أداة فعالة لتعزيز الموارد التمويلية المتاحة للمشروعات التنموية، لأنها تساهم في تحويل الالتزامات المالية المستحقة على مصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة.

إقامة شراكات فعالة لتحقيق التنمية

وأوضح أن هذه الآلية ستساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السابع عشر المعني بإقامة شراكات فعالة لتحقيق التنمية، وأن الحكومة تعمل على توسيع هذه المبادرات بتوقيع اتفاقيات جديدة لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التحول الأخضر، وأنها نجحت بالفعل في إبرام اتفاقيات مع دول صديقة بقيمة تتجاوز 900 مليون دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.