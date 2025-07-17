الخميس 17 يوليو 2025
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اقتصاد

شعبة المصدرين: قرار التعامل مع إفريقيا بالعملة المحلية يعزز الصادرات

أحمد زكي أمين عام
أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين

 أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين  ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار التعامل مع إفريقيا بالعملة المحلية هو قرار سياسي بحت ويخدم السياسة الخارجية للدولة المصرية، وهذا يدل على أن مصر تقف مع أفريقيا قلبًا وقالبًا. 

زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا

وأشار إلى أن القرار سيكون له تبعات أخرى، وهي زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا، واعتماد دول القارة السمراء بشكل كامل على المنتجات المصرية خلال الخمس سنوات القادمة. 

أفريقيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا بنسبة 80% على الاستيراد

وأشار زكي إلى أن أفريقيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا بنسبة 80% على الاستيراد لسد احتياجاتها الداخلية، مع أنها تمتلك كنوز الأرض من مواد خام وذهب والألماس، وبعض الدول بها بترول. 

ومع ذلك، تعاني من نقص العملة الصعبة لسد الواردات، وذلك لأن هناك دول كبرى تحاول السيطرة ونهب مقومات بعض الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على تقليل الهيمنة والسيطرة الخارجية على الدول الأفريقية، واعتمادهم على العملات المحلية لسد حاجاتهم.

توقعات بزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بنسبة 30% خلال الخمس سنوات القادمة

وتوقع زكي زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بنسبة 30% خلال الخمس سنوات القادمة، واعتمادهم اعتمادًا كبيرًا على المنتجات المصرية سواء كانت غذائية أو زراعية أو هندسية، كما يزيد من عمليات التشغيل للمصانع المصرية ويرفع بالتالي معدلات العمالة المصرية.

ويأتي ذلك بعد أن أكدت تقارير صحفية أن مصر بدأت في تصدير أول شحنة سلع غذائية إلى دولة غانا باستخدام نظام المدفوعات والتسويات لعموم إفريقيا (PAPSS) بالعملات المحلية، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما يأتي هذا التحرك عقب موافقة البنك المركزي المصري على تفعيل النظام، فيما يجري حاليًا استكمال بعض الإجراءات الفنية بين البنك المركزي والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك التجاري الدولي المعني بالعملية الأولى.

وأكد  زكي أنه ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2024 لتسجل نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 4.7%.

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي لتصل إلى 2.1 مليار دولار في عام 2024، مقابل 1.8 مليار دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 14.5%.

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