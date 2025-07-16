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محافظات

18 صورة ترصد آثار حريق معرض موبيليا في جمصة بالدقهلية

اثار اندلاع حريق
اثار اندلاع حريق معرض موبيليا في جمصة

حصلت "فيتو" على صور لآثار السيطرة على حريق اندلع في معرض موبيليا بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وإنقاذ 3 أطفال أثناء نومهم.

ونجح ضابط من قوة أمن الدقهلية في إنقاذ 3 أطفال من حريق هائل بمعرض موبيليا في جمصة. 

 وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بفيد بنشوب حريق في معرض موبيليا.

 


انتقلت قوة أمنية من رجال النجدة والحماية المدنية ومباحث قسم جمصة وسيارتي إسعاف إلى موقع الحريق. 

وتمكن الملازم أول كريم وليد من قوة نجدة جمصه من إنقاذ 3 أطفال كانوا نيام داخل شقتهم أثناء اندلاع الحريق.

ورغم تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف، اقتحم الضابط العقار معرضًا حياته للخطر، وتمكّن من الوصول إلى الأطفال وإنقاذهم قبل أن تلتهمهم النيران.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

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