الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

الهلال الأحمر يقدم دورات إسعافات أولية لـ 150 فردا بالشباب والرياضة

دورات إسعافات أولية
دورات إسعافات أولية للهلال الأحمر، فيتو

عقد الهلال الأحمر المصري دورات تدريبية فى مجال دعم الحياة الأساسي، للعاملين بوزارة الشباب والرياضة، للتدريب على أجهزة صدمات القلب الآلي التي توفرها وزارة الصحة والسكان بالمنشآت الرياضية

 

 وذلك على هامش المؤتمر الطبي الإفريقي "Africa Health ExCon 2025"، والمؤتمر السنوي الدولي الرابع والعشرين لأمراض القلب "كارديو أليكس 2025" (CardioAlex 2025)، وذلك بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والصحة والسكان.

وقام الهلال الأحمر المصري بتدريب 150 فردا من المنتمين لوزارة الشباب والرياضة، نظريًا وعمليًا على كيفية إنعاش القلب والتنفس، وطرق استخدام جهاز صدمات القلب الآلي؛ لما يمنح استخدام هذه الأجهزة بأسرع وقت فرصة كبيرة، لإنقاذ حياة المصابين بتوقف القلب المفاجئ.

يذكر أن الهلال الأحمر المصري يتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، في إطار مبادرة بإيديك تنقذ حياة "نسخة مراكز الشباب"، على عقد العديد من الدورات التدريبية وندوات التوعية فى مجال إنعاش القلب والتنفس للأجهزة الإدارية والفنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

 

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