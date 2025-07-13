الهلال الأحمر يوجه فرق طوارئ لموقع انهيار عقار العطارين بالإسكندرية (صور)

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري المركزية بلاغًا بانهيار عقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، في شارع صلاح الدين بمنطقة العطارين بالإسكندرية.

توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ، إلى موقع الحدث على الفور، لمساندة أجهزة الدولة وتقديم الدعم والإسعافات الأولية للمصابين وفرق الدعم النفسي لتقديم خدمات الدعم النفسي.

وحصلت “فيتو” على صور من انهيار عقار منطقة العطارين وسط محافظة الإسكندرية.

وقد أسفر انهيار العقار بشارع صلاح الدين بمنطقة العطارين المكون من 4 طوابق ودور أرضي بمحافظة الإسكندرية، عن وفاة كل من: “مصطفى أحمد فؤاد، 71 سنة، سائق”، و“مجدي أحمد فؤاد، عامل، 65 سنة”.

والمصابون هم: حنفية أحمد محمد المغربي 75 سنة، عادل منصور عباس 45 سنة، شاهندة عادل منصور 14 سنة، هدير محمد أحمد 13 سنة.

وتابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعمال الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار أجزاء من عقار بشارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، يرافقه قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية، ورئيس حي وسط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة الموقف عن قرب، وتوجيه التعامل الفوري مع آثار الانهيار.

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