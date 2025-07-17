هيئة الإسعاف: نمتلك أكبر أسطول متنوع يضم 3260 سيارة و11 "لانش نهري"

أكدت هيئة الإسعاف المصرية أنها تعزز انتشارها في ربوع مصر وتمتل أكبر أسطول إسعافي هو الأكبر في المنطقة والأكثر تنوعًا والذي يضم ٣٢٦٠ مركبة إسعافية، تضم سيارات إسعاف مجهزة للعمل كوحدات عناية مركزة متنقلة، وكذلك سيارات إسعاف رباعية الدفع لخدمة المناطق الصحراوية، وعشر سيارات ذاتية التعقيم لاحتواء الحالات المرضية شديدة العدوى.

أسطول حضانات هيئة الإسعاف

وأشارت هيئة الإسعاف المصرية إلى أن الهيئة تمتلك أسطول حضانات هيئة الإسعاف المصرية المتنقل لنقل الأطفال المبتسرين، بجانب أحد عشر لنشًا إسعافيًا في نهر النيل.

خدمة الإسعاف البحري

ودشنت هيئة الإسعاف خدمة الإسعاف البحري من عروس البحر الأبيض المتوسط وتمتلك ستة لنشات إسعاف بحري ستعمل تباعًا في البحرين الأحمر والمتوسط، كجزء من رسالة هيئة الإسعاف المصرية التي تهدف إلى دعم قاطرة التنمية التي تقودها الدولة المصرية في قطاعي السياحة والنقل البحري.

أكدت هيئة الإسعاف المصرية أنه تم بناء وتصنيع اللنش البحري الجديد بالكامل داخل مصر وبسواعد مصرية خالصة، وذلك وفقا للمواصفات الطبية والملاحية القياسية لخدمة مرتادي وزائري السواحل والمواني والمراسي السياحية وسياحة اليخوت، إلى جانب التمكن من التعامل مع أي طارئ علي سفن الركاب والسفن التجارية العابرة داخل المياه الاقليمية المصرية، وكذا مواقع البترول العائمة لتصبح هيئة الإسعاف المصرية متواجدة برا ونهرا وبحرا، لتقديم مختلف خدمات هذا المرفق الحيوي.

أكدت أن لنش الإسعاف البحري يصل طوله إلى ١٣ مترا، وعرضه إلى 4 أمتار، ويتسع لنقل ٤ حالات مرضية أو مصابين بخلاف الطاقم الإسعافي والملاحي، وأنه مزود بـ ٣ محركات بسرعة ٣٥ عقدة، وذلك نظرا لطبيعته الخاصة في تقديم خدمات الطوارئ، فضلا عن أنه مزود بمختلف معدات الملاحة الحديثة، وكذا معدات السلامة البحرية.

وأوضحت أن تجهيزات لنش الإسعاف البحري، تتضمن تجهيزا كاملا من الأجهزة الطبية اللازمة لعمليات الإنقاذ (أكسجين - أجهزة قياس العلامات الحيوية - أجهزة تنفس صناعي - المعدات اللازمة لنقل وتثبيت المصاب من المياه أو من سفينة أو عائمة أخرى - أدوية الطوارئ)

أكدت أنه يعمل على اللنش طاقم إسعاف وملاحي مدرب على أعلى مستوى في التعامل مع مختلف الحالات.

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