الصحة: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ طفل بعد انفجار في مقلة العين بمستشفى الرمد بالزقازيق

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى طب وجراحة العيون الرمد بمدينة الزقازيق بالشرقية، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بعد إصابته البالغة التي شملت انفجارا بمقلة العين، وجرحًا قطعيًا بالجفن، وتمزقا بقرنية العين، إثر تعرضه لحادث عنيف.

تهتك شديد في الأنسجة الأمامية للعين وانفجار بالمقلة

وقالت وزارة الصحة إنه استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الحالة في وضع حرج، حيث تم التعامل الفوري معها وفق البروتوكولات الطبية الطارئة، إذ خضع الطفل لفحص شامل عاجل أظهر وجود تهتك شديد في الأنسجة الأمامية للعين وانفجار بالمقلة، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

ونفذ الفريق الطبي عملية دقيقة تضمنت ترميم القرنية والجفن، ومعالجة إصابة المقلة باستخدام أدوات جراحية متطورة، ووفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة في مثل هذه الحالات الحرجة، بهدف الحفاظ على العين واستعادة أكبر قدر ممكن من وظائف الإبصار.

ويخضع الطفل حاليًا للملاحظة والمتابعة الدقيقة داخل المستشفى، وسط تحسن ملحوظ واستقرار في حالته الصحية، تحت إشراف نخبة من أطباء المستشفى المتخصصين.

أشادت وزارة الصحة والسكان بجهود الطاقم الطبي بالمستشفى، الذي أثبت كفاءة عالية في التعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء أول عملية توسيع للصمام الأورطي بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر شهرين.

أكدت وزارة الصحة أنه كانت الطفلة، والتي تبلغ من العمر شهرين، وتزن 3.600 كجم، تعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، مما تسبب لها في نهجان شديد عند الرضاعة أثر على نموها الطبيعي.

أوضحت وزارة الصحة أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة للطفلة، ثم تم نقل الحالة إلى الرعاية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.



أوضحت وزارة الصحة أنه تتمتع الطفلة الآن بحالة صحية مستقرة، وتستعد للخروج والمتابعة الدورية في العيادات الخارجية.



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