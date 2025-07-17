الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ طفل بعد انفجار في مقلة العين بمستشفى الرمد بالزقازيق

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو

 أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى طب وجراحة العيون الرمد بمدينة الزقازيق بالشرقية، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بعد إصابته البالغة التي شملت انفجارا بمقلة العين، وجرحًا قطعيًا بالجفن، وتمزقا بقرنية العين، إثر تعرضه لحادث عنيف.

 

تهتك شديد في الأنسجة الأمامية للعين وانفجار بالمقلة

 وقالت وزارة الصحة إنه استقبل قسم الطوارئ بالمستشفى الحالة في وضع حرج، حيث تم التعامل الفوري معها وفق البروتوكولات الطبية الطارئة، إذ خضع الطفل لفحص شامل عاجل أظهر وجود تهتك شديد في الأنسجة الأمامية للعين وانفجار بالمقلة، مما استدعى التدخل الجراحي الفوري.

ونفذ الفريق الطبي عملية دقيقة تضمنت ترميم القرنية والجفن، ومعالجة إصابة المقلة باستخدام أدوات جراحية متطورة، ووفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة في مثل هذه الحالات الحرجة، بهدف الحفاظ على العين واستعادة أكبر قدر ممكن من وظائف الإبصار.

 ويخضع الطفل حاليًا للملاحظة والمتابعة الدقيقة داخل المستشفى، وسط تحسن ملحوظ واستقرار في حالته الصحية، تحت إشراف نخبة من أطباء المستشفى المتخصصين.

أشادت وزارة الصحة والسكان بجهود الطاقم الطبي بالمستشفى، الذي أثبت كفاءة عالية في التعامل مع الحالات الدقيقة والحرجة

كانت أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى أطفال مصر للتأمين الصحي في إجراء أول عملية توسيع للصمام الأورطي بالبالون عن طريق القسطرة لطفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر شهرين.

أكدت وزارة الصحة أنه كانت الطفلة، والتي تبلغ من العمر شهرين، وتزن 3.600 كجم، تعاني من ضيق شديد بالصمام الأورطي، مما تسبب لها في نهجان شديد عند الرضاعة أثر على نموها الطبيعي.

الصحة تكثف جهودها للحد من النمو السكاني وخفض زواج الأطفال

رئيس غرفة الرعاية الصحية: بروتوكول تعاون مع الصحة لتفعيل مبادرة "الألف يوم الذهبية"

أوضحت وزارة الصحة أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة للطفلة، ثم تم نقل الحالة إلى الرعاية المركزة لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.
 

أوضحت وزارة الصحة أنه تتمتع الطفلة الآن بحالة صحية مستقرة، وتستعد للخروج والمتابعة الدورية في العيادات الخارجية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة والسكان طب وجراحة العيون مستشفي الرمد مدينة الزقازيق مستشفى طب وجراحة العيون قسم الطوارئ بالمستشفى وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة تكثف جهودها للحد من النمو السكاني وخفض زواج الأطفال

لصيف صحي، نصائح مهمة من هيئة الدواء لتجنب أضرار الطقس الحار

الصحة تنظم المؤتمر العلمي لقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى العلمين النموذجي

نائب وزير الصحة تبحث مع القطاع الخاص إجراءات تنفيذية لتقليل معدلات الولادات القيصرية غير المبررة

بالاسم ورقم التشغيلة، هيئة الدواء تحذر من تداول عبوات مجهولة المصدر لعلاج سرطان البروستاتا

وقفة احتجاجية لمرضى الأورام بمستشفى هرمل بسبب تأخر العلاج

اتحاد المهن الطبية يناشد الرئيس السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم

الصحة تبحث آخر مستجدات ملف السياحة العلاجية وتوفير فرص تدريبية لأطباء الأسنان

الأكثر قراءة

بعد استبعاد إصابتهم بالالتهاب السحائي، النيابة تحقق في وجود شبهة جنائية بوفاة 5 أطفال بالمنيا

برسالة غامضة، توفيق عكاشة يكشف مستقبل سوريا مع نظام الشرع ومصير الجماعات بالشرق الأوسط

الأجهزة الرقابية تبحث لغز توثيق عقد زيزو في الزمالك بـ30 مليون جنيه والأهلي بـ5 ملايين فقط

دبلوماسي إثيوبي يفضح أكاذيب آبي أحمد، ومقطع زائف عن سد النهضة يكشف الحقائق (فيديو)

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

الصحة تحسم الجدل: لم يثبت وجود أمراض معدية وراء وفاة 5 أطفال بمحافظة المنيا

يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مصري قتل أكاديميا جامعيا بالمملكة

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

سعر النحاس اليوم الخميس في الأسواق

سعر ومواصفات هاتف إنفينكس Infinix Note 50 Pro

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

صدام عربي يتصدر ملحق التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأشجار في المنام وعلاقتها بفرحة وسعادة قادمة

ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الإفتاء تجيب

هل يضمن الإسلام لغير المسلمين حرية العقيدة والعبادة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية