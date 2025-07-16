هيئة الدواء: تداول عبوات مغشوشة من المكمل الغذائي برفكتيل للشعر والبشرة

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشور غش تجاري لشهر يوليو 2025 بشأن تداول عبوات مقلدة من المستحضر الدوائي Perfectil Original 30 Tablets، وذلك بناء على إفادة الشركة المنتجة والتي أشارت إلى رصد عبوات مزيفة ومغشوشة تحمل رقم التشغيلة 24017086.

المكمل الغذائي برفكتيل

ويستخدم المكمل الغذائي برفكتيل في دعم صحة البشرة والشعر حيث يحتوي على عدة فيتامينات لمنع تساقط الشعر ونضارة البشرة

وقف تداول وضبط وتحريز التشغيلات المقلدة من المستحضر

وقررت الهيئة وقف تداول وضبط وتحريز التشغيلات المقلدة من المستحضر المشار إليه، مؤكدة أن هذا التحذير يخص فقط التشغيلات الواردة في المنشور، ولا يشمل باقي التشغيلات المتداولة من المنتج الأصلي المعتمد.

وجاءت النصائح والتحذيرات للمرضى كالتالي:

ضرورة شراء المستحضرات الدوائية من مصادر مرخصة ومعتمدة فقط.

عدم التعامل مع أي عبوات مشكوك في مصدرها أو مظهرها.

أكدت هيئة الدواء المصرية انه في حال الاشتباه في أي عبوة من المستحضر، يرجى الرجوع إلى الصيدلي المختص أو الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء المصرية: 15301.

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