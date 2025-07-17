الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع شركة عالمية إنشاء مصنع خلايا شمسية

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال اللقاء،فيتو

 التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا على هامش منتدى مصر الدولي للتعدين، مع وفد مسئولى شركة “Kiping solar technology” الصينية المتخصصة في تصنيع الألواح الزجاجية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية.   

وشهد اللقاء استعراض خطة الشركة لإنشاء مشروع صناعي جديد في مصر لتصنيع الألواح الزجاجية الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي ووفرة المواد الخام اللازمة للصناعة، إلى جانب البنية التحتية التي تدعم المشروعات الخضراء. 

وجرى مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والشركة الصينية في هذا المشروع الطموح الذى يعزز من القيمة المضافة ويوفر فرص عمل كبيرة.

 

دعم الحكومة في تعظيم المكون واستخدام التكنولوجيا الحديثة 

ومن جانبه، أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على دعم الحكومة المصرية الكامل لكافة الاستثمارات الجادة التي تستهدف نقل التكنولوجيا، وتعظيم المكون المحلى وتوفير فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للخامات المصرية، مشيرا إلى أن قطاع التعدين المصرى يمضى قدمًا نحو زيادة القيمة المضافة من خلال مجالات التصنيع المختلفة للخامات التعدينية  .

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