وزير البترول يبحث مع شركة عالمية إنشاء مصنع خلايا شمسية

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا على هامش منتدى مصر الدولي للتعدين، مع وفد مسئولى شركة “Kiping solar technology” الصينية المتخصصة في تصنيع الألواح الزجاجية المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية.

وشهد اللقاء استعراض خطة الشركة لإنشاء مشروع صناعي جديد في مصر لتصنيع الألواح الزجاجية الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي ووفرة المواد الخام اللازمة للصناعة، إلى جانب البنية التحتية التي تدعم المشروعات الخضراء.

وجرى مناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والشركة الصينية في هذا المشروع الطموح الذى يعزز من القيمة المضافة ويوفر فرص عمل كبيرة.

دعم الحكومة في تعظيم المكون واستخدام التكنولوجيا الحديثة

ومن جانبه، أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على دعم الحكومة المصرية الكامل لكافة الاستثمارات الجادة التي تستهدف نقل التكنولوجيا، وتعظيم المكون المحلى وتوفير فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للخامات المصرية، مشيرا إلى أن قطاع التعدين المصرى يمضى قدمًا نحو زيادة القيمة المضافة من خلال مجالات التصنيع المختلفة للخامات التعدينية .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.