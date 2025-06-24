البترول توقع اتفاقية مسح سيزمي بمناطق جنوب الصحراء الغربية

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة لإجراء مسح سيزمي إقليمي بمناطق جنوب الصحراء الغربية، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية السعودية من تطور كبير في جميع المجالات وبخاصة قطاعي البترول والتعدين وأهداف المحور الأول والذي يستهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.

مشروع مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد



وتستهدف الاتفاقية، التي تم توقيعها بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة Ardiseis Egypt Branch، تنفيذ مشروع مسح سيزمي ثنائي الأبعاد باستخدام تقنية النودز الأرضية، ويغطي المشروع مساحة تصل إلى 103 آلاف كيلومتر مربع، تشمل منطقتي الحوض الترسيبي غرب أسيوط والحوض الترسيبي الداخلة، وبأطوال خطوط تبلغ نحو 5233 كيلومترًا، ومن المقرر بدء تنفيذ الأعمال خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للاستكشاف في أحواض جيولوجية واعدة، كما يعزز من فرص التعاون الفني والاستثماري بين قطاعي البترول المصري والسعودي، في إطار التكامل الإقليمي الذي تسعى الدولة إلى تعزيزه خلال المرحلة الحالية.

شهد التوقيع عدد من قيادات قطاع البترول وهم المهندس إيهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول للإنتاج، المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول

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