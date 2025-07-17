انتهاء الوجود العسكري الفرنسي في السنغال، باريس تسلم داكار آخر قاعدتين

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ أ ف ب”، اليوم الخميس، بأن فرنسا سلمت رسميا آخر قاعدتين عسكريتين لها في السنغال لتنهي بذلك 65 عاما من وجودها العسكري هناك.

انسحاب القوات الفرنسية من السنغال

وفي شهر أبريل الماضي، أفاد موقع "Senego" بأن فرنسا بدأت بسحب قواتها من السنغال، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تسليم ثلاث قواعد عسكرية إلى القوات السنغالية.

وجاء في منشور الموقع: "بدأت فرنسا بسحب قواتها من السنغال، وتم حتى الآن تسليم القواعد العسكرية مارشال، وسانت إكزوبيري، وكونتر-أدميرال بروتي إلى القوات السنغالية".

وأكد الموقع نقلًا عن مصادر فرنسية أنه "من المقرر أن يغادر كامل القوات الفرنسية السنغال بحلول سبتمبر المقبل".

وكانت وكالة الأنباء السنغالية "APS" قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مصدر عسكري فرنسي، بأن “باريس تعتزم سحب جميع قواتها بحلول الصيف”، مشيرة إلى أن "فرنسا لم تعد بحاجة إلى وجود عسكري دائم في السنغال".

وأوضح المصدر أن "فرنسا بدأت منذ صيف 2023 في إعادة النظر في استراتيجيتها العسكرية في غرب ووسط أفريقيا".

وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي أعلن أن بلاده "ستتبنى عقيدة جديدة للتعاون العسكري مع الدول الأجنبية، تنص على إنهاء وجودها العسكري على الأراضي السنغالية بحلول عام 2025".

وفي الفترة ذاتها أعلنت ساحل العاج أن القوات الفرنسية ستغادر البلاد بعد وجود عسكري استمر لعقود.

ويأتي إعلان واتارا بعد خطوات مماثلة من قادة آخرين في غرب إفريقيا، حيث طُلب من القوات الفرنسية مغادرة بلدانهم. ووصف المحللون هذه الطلبات بأنها جزء من تحول هيكلي أوسع نطاقا في طبيعة العلاقة بين المنطقة وباريس.

وعانت فرنسا من انتكاسات مماثلة في عدة دول بغرب إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النيجر وبوركينا فاسو، حيث تم طرد القوات الفرنسية التي كانت متمركزة هناك منذ سنوات طويلة.

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