السبت 18 يناير 2025
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خارج الحدود

تفاصيل لقاء وزراء خارجية مصر والسنغال ونيجيريا

وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر والسنغال ونيجيريا، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة لقاء ثلاثيا اليوم السبت  بالقاهرة مع ياسين فال وزيرة التكامل الإفريقي والشئون الخارجية السنغالية، ويوسف توجار وزير خارجية نيجيريا.

 

اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بكل من السنغال ونيجيريا

أعرب  عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة التي تربطها بكل من السنغال ونيجيريا، مؤكدًا على أهمية تعزيز أواصر التعاون الثلاثي بين مصر والسنغال ونيجيريا، وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية في إطار رؤية استراتيجية تستند إلى تحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارة الإفريقية، مستعرضًا جهود مصر في دعم التنمية والتعاون بين الدول الإفريقية الشقيقة.

 تطورات الأوضاع في القارة

وناقش الوزراء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون في مجالات الأمن، والتنمية المستدامة والتجارة، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة الإفريقية. 

كما استعرض الوزراء تطورات الأوضاع في القارة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.

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مجالات الأمن السنغال ونيجيريا لتكامل الإفريقي نيجيريا السنغال

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