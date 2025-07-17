أبو الغيط يعزي العراق في ضحايا حريق الكوت

تقدم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بخالص تعازيه لجمهورية العراق في ضحايا الحريق الكبير الذي اندلع بسوق تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق، والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

تضامن الجامعة العربية الكامل مع جمهورية العراق

وأعلن جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن أبو الغيط أعرب عن مواساته القلبية لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين جراء هذا المصاب الأليم بالشفاء العاجل، مؤكدًا في ذات السياق تضامن الجامعة العربية الكامل مع جمهورية العراق.

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