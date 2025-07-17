الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

أبو الغيط يعزي العراق في ضحايا حريق الكوت

أحمد أبو الغيط، الأمين
أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

تقدم أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بخالص تعازيه لجمهورية العراق في ضحايا الحريق الكبير الذي اندلع بسوق تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق، والذي أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

 تضامن الجامعة العربية الكامل مع جمهورية العراق

وأعلن جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية أن أبو الغيط أعرب عن مواساته القلبية لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين جراء هذا المصاب الأليم بالشفاء العاجل، مؤكدًا في ذات السياق تضامن الجامعة العربية الكامل مع جمهورية العراق.

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أحمد أبو الغيط العراق مدينة الكوة شرقي العراق

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