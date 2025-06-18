الأربعاء 18 يونيو 2025
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خارج الحدود

رئيس الوزراء الفلسطيني لـ أبو الغيط: الاحتلال يغتصب أموال الضرائب والجمارك

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، السفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة، وذلك بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

رئيس وزراء فلسطين: نعاني أزمة مالية جراء اغتصاب الاحتلال ثلثي أموال الضرائب 

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن مندوب فلسطين سلّم الأمين العام رسالة من الدكتور محمد مصطفى رئيس وزراء فلسطين ووزير خارجيتها، تناول فيها الأزمة المالية الخانقة التي تُعاني منها السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال من سرقةٍ واغتصاب لأكثر من ثُلثي أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية التي تقوم بجمعها من خلال ما يُعرف بنظام المقاصة.

ونقل المتحدث الرسمي عن أبو الغيط مناشدته المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال للتوقف عن هذا النهب المستمر لمُقدرات الشعب الفلسطيني، والذي يهدف لتقويض السلطة الفلسطينية ووضع العراقيل في طريق الاستقلال.

الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة 

وشدد الأمين العام للجامعة على أن الوقوف إلى جانب السلطة الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة هو فرضٌ واجب على كل طرفٍ قادر على المساهمة، معتبرًا أن تعزيز قدرة السلطة في مواجهة مساعي الاحتلال المكشوفة لتقويضها يعد سبيلًا أساسيًا لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ويُمثل اسلوبًا عمليًا لإسناد الشعب الفلسطيني ودعم صموده البطوليّ.

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أحمد أبو الغيط مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة السفير مهند العكلوك فلسطين

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