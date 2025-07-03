الخميس 03 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أبو الغيط: الضفة الغربية أرض فلسطينية والحديث الإسرائيلي عن ضمها بلطجة سياسية

أبو الغيط، فيتو
أبو الغيط، فيتو

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تصريحات صدرت عن وزير العدل الإسرائيلي تنادي بضم الضفة الغربية استغلالا للظرف الحالي، واصفًا إياها بالخطيرة وغير المسؤولة.

 

نهج الغطرسة سيؤدي الى دوامة لا تنتهي من العنف

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن التصريحات الصادرة عن مسؤول في حكومة الاحتلال تعكس توجهات خطيرة نرصد النية لتحقيقها، مؤكدًا أن إسرائيل غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأي قوانين دولية أو حتى قواعد  أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي الى دوامة لا تنتهي من العنف.


وشدد أبو الغيط على أن ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل، وأن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة.

البلطجة السياسية والافتئات على كافة القيم والاعراف الدولية

وشدد أبو الغيط على أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلًا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعًا من البلطجة السياسية والالتفاف على كافة القيم والاعراف الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد أبو الغيط وزير العدل الاسرائيلي الضفة الغربية

مواد متعلقة

أبو الغيط: الاحتلال هو أصل التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة

رئيس الوزراء الفلسطيني لـ أبو الغيط: الاحتلال يغتصب أموال الضرائب والجمارك

أبو الغيط يرحب بفرض 5 دول عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين

الأكثر قراءة

محمد شريف: وقعت للأهلي 5 سنوات ووسام أبو علي رقم واحد في النادي

بورتيمونينسي البرتغالي يعلن ضم حمزة علاء حارس الأهلي

تصريح نتنياهو يكشف الترتيبات، أهداف تسريع التطبيع لتنفيذ مشروع الممر الهندي المهدد لقناة السويس

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أحمد السقا عن لقب محمد رمضان: مفيش في السينما حاجة اسمها نمبر وان

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

هل كان الانسحاب مخططًا أم مفاجئًا؟ برلمانية تكشف كواليس مغادرة النواب جلسة الإيجار القديم

الروس يتراجع 8 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 2 /7/ 2025

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجار في المنام وعلاقته ببشرى الخير القادمة

هل التدخين حرام شرعًا؟ رد مثير من أمين الفتوى (فيديو)

هل صام النبي يوم عاشوراء قبل الهجرة وهل علم بفضله من اليهود؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads