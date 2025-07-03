أبو الغيط: الضفة الغربية أرض فلسطينية والحديث الإسرائيلي عن ضمها بلطجة سياسية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية تصريحات صدرت عن وزير العدل الإسرائيلي تنادي بضم الضفة الغربية استغلالا للظرف الحالي، واصفًا إياها بالخطيرة وغير المسؤولة.

نهج الغطرسة سيؤدي الى دوامة لا تنتهي من العنف

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن التصريحات الصادرة عن مسؤول في حكومة الاحتلال تعكس توجهات خطيرة نرصد النية لتحقيقها، مؤكدًا أن إسرائيل غارقة في تصورات عن قوتها التي تضرب عرض الحائط بأي قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي الى دوامة لا تنتهي من العنف.



وشدد أبو الغيط على أن ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل، وأن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة.

البلطجة السياسية والافتئات على كافة القيم والاعراف الدولية

وشدد أبو الغيط على أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلًا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعًا من البلطجة السياسية والالتفاف على كافة القيم والاعراف الدولية.

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