يا ناصر الستة على الستين جدي عايش، حفيدة الشيخ الدرزي تفجر مفاجأة

أعلنت حفيدة الشيخ مرهج شاهين، رجل الدين الدرزي الذي نال تعاطف الآلاف بعد حلق شاربه من قبل مسلحين في السويداء، كريستين شاهين أنه على قيد الحياة.

يا ناصر الستة ع الستين

وعبر “فيس بوك”، كتبت شاهين في منشور لها عبر اليوم الخميس: “يا ناصر الستة ع الستين ! جدي عايش”.

وبعد انتقادها من رواد التواصل الاجتماعي، كتبت شاهين: "نحنا مش مدينون باعتذار لحدا ! انتو اللي لازم تعتذروا مني ومن بيي وأهلي وعيلتي وضيعتي كلها ! انتو اللي لعبتوا بأعصابنا انتو اللي فتو وهنتونا ببيوتنا انتو اللي حللتو دمنا".

كلاب الجولاني حلقوا شوارب جدى قبل ما يقتلوه

ويُشار إلى أن شاهين قد نعت الشيخ مرهج، قائلة: “جدي استشهد. شيخ طاهر، أبيض الذقن، عمره ما انمدت إيدو على حدا، ولا اتسكر بابه بوش محتاج. جدي يلي كانت الناس تفوت على بيته متل ما بتفوت على بيوت أهلها. جدي يلي رَبّى وما خان، يلي صلّى وما ظلم”.

وختمت بالقول: “فاتوا عليه….. الجولاني، حلقوله شواربه قبل ما يقتلوه… لأنو ضلّ واقف لأنو ما سلّم بيته لأنو ناطر يدفن حفيده قبل ما يفلّ بس ما عرفوا إنو الشرف ما بينحني، وإنو الشيخ إذا وقع… بيوقع واقف، وبينكتب اسمو شهيد… مش ضحية. دمّ جدي برقبتكن. ولكل ساكت… سكوتك صار شراكة بالجريمة”.

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