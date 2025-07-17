بالدموع، فاسكيز يودع ريال مدريد في حضور عائلته ومبابي (فيديو)

أقام ريال مدريد الإسباني، حفل وداع للاعبه لوكاس فاسكيز عقب رحيله عن صفوف الميرنجي بعد نهاية عقده.

وقال فاسكيز: “اليوم أحد أهم أيام حياتي، شكرًا لكم على كل تصفيق وكل لفتة دعم، لقد جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي”.

وتابع: “اليوم حان وقت الوداع، لكنني لن أودع ريال مدريد أبدًا”.

🗣️لوكاس فاسكيز:



حققت حلم حياتي وفعلت ذلك في أكبر نادٍ في العالم. ريال مدريد سيبقى معي دائمًا. لا أقول وداعًا بل إلى اللقاء. سأظل دائمًا لوكاس فاسكيز إبن ريال مدريد



pic.twitter.com/sBAX7VaOzq — ZidaneModric10 (@said_modric10) July 17, 2025

وتواجد في حفل الوداع كيليان مبابي لاعب الفريق.

وشهد حفل الوداع بكاء اللاعب وزوجته بعد مغادرة ريال مدريد رسميا.

وصول فاسكيز وفلورينتينو بيريز لحفل وداعيته



pic.twitter.com/CUqbMdjlSI — ZidaneModric10 (@said_modric10) July 17, 2025

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي: “حفل تكريم ووداع للاعبنا لوكاس فاسكيز في مدينة ريال مدريد، بحضور رئيسنا، فلورنتينو بيريز، ويرغب نادي ريال مدريد في التعبير عن امتنانه ومودته للوكاس فاسكيز، أحد أعظم أساطير نادينا”.

تصريحات رئيس ريال مدريد

وقال رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز: "يُجسّد لوكاس فاسكيز قيم ريال مدريد، مما جعله من أكثر اللاعبين المحبوبين لدى جماهيرنا. يرمز فاسكيز إلى العمل الجاد والمثابرة والتواضع وروح الفوز، وهي الصفات الأساسية للنجاح بهذا القميص. إنه لاعبٌ يحظى بمودة جميع مشجعي ريال مدريد وتقديرهم. ريال مدريد كان وسيظل دائمًا موطنه".

وتابع: "يتمنى ريال مدريد له ولجميع أفراد عائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته".

وانضم فاسكيز إلى ريال مدريد عام 2007 عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2015، بعد أن أمضى موسمًا على سبيل الإعارة في نادي إسبانيول.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في 402 مباراة على مدار 10 سنوات مع لوس بلانكوس، وفاز بـ 23 لقبا.

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