الخميس 17 يوليو 2025
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خارج الحدود

لأول مرة، الرئيس الإيراني يقر بإخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل

الرئيس الإيراني مسعود
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فيتو

أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للمرة الأولى، اليوم الخميس، بأن بلاده شهدت إخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل

معالجة أوجه القصور الأمنية

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بزشكيان قال في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران: "يجب تحليل ومعالجة أوجه القصور الأمنية التي اتضحت خلال الحرب".

وخلال الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل واستمرت 12 يوما، قُتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين رفيعي المستوى في مساكنهم الخاصة. 

 المنشآت العسكرية والنووية

وبالإضافة إلى المنشآت العسكرية والنووية، تعرضت أهداف غير معروفة نسبيا للهجوم أيضا.

ويعتقد خبراء أنه "لم يكن من الممكن شن مثل تلك الهجمات بدون معلومات داخلية". 

 تعاون واسع بين أشخاص داخل إيران وجهاز المخابرات الإسرائيلي

وتتواتر التكهنات منذ عدة أسابيع بشأن تعاون واسع بين أشخاص داخل إيران وجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وفي السياق ذاته، تم بالفعل اعتقال عدة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد.

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الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل هاز المخابرات الإسرائيلي الموساد إيران

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