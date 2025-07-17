لأول مرة، الرئيس الإيراني يقر بإخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل

أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للمرة الأولى، اليوم الخميس، بأن بلاده شهدت إخفاقات أمنية في الحرب ضد إسرائيل.

معالجة أوجه القصور الأمنية

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بزشكيان قال في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران: "يجب تحليل ومعالجة أوجه القصور الأمنية التي اتضحت خلال الحرب".

وخلال الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل واستمرت 12 يوما، قُتل العديد من القادة العسكريين الإيرانيين رفيعي المستوى في مساكنهم الخاصة.

المنشآت العسكرية والنووية

وبالإضافة إلى المنشآت العسكرية والنووية، تعرضت أهداف غير معروفة نسبيا للهجوم أيضا.

ويعتقد خبراء أنه "لم يكن من الممكن شن مثل تلك الهجمات بدون معلومات داخلية".

تعاون واسع بين أشخاص داخل إيران وجهاز المخابرات الإسرائيلي

وتتواتر التكهنات منذ عدة أسابيع بشأن تعاون واسع بين أشخاص داخل إيران وجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".

وفي السياق ذاته، تم بالفعل اعتقال عدة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.