الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على موعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون الجديدة 17 iPhone

الهاتف الجديد، فيتو
الهاتف الجديد، فيتو

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن موعد إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17، وخلال السطور التالية تكشف الموعد المتوقع لإطلاق سلسلة الهواتف الجديدة.

مواصفات هاتف آيفون 

من المنتظر أن تكشف شركة آبل في سبتمبر المقبل عن أحدث سلسلة هواتفها هاتف آيفون 17، والتى تشمل آيفون 17 العادى والبرو والبرو ماكس، حيث تشير التسريبات جديدة إلى أن الهاتف سوف يتضمن بطارية بسعة هائلة وتغييرا جوهريا فى الشكل الخاص بالهاتف.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف آيفون 17 برو ماكس سيحتوي على بطارية تقترب من 5000 مللي أمبير/ساعة، وهو أكبر سعة من نظيره الحالى آيفون 160برو ماكس الذي جاء بسعة بطارية 4,676 ملل أمبير/ساعة مع العلم أن الهاتف الجديد سيكون أكثر سمكًا وثقلًا من سابقه، ويبدو لاحتوائه على بطارية أكبر مع  تحسين البرامج في نظام التشغيل iOS 26، وكفاءة شريحة A19 Pro، وإدارة طاقة الشاشة.

كما أنه من أبرز التسريبات الجديدة بشأن هواتف آيفون 17 برو ماكس، هي سرعة الشحن اللاسلكي «Magsafe»، كما ستعود آبل إلى تصنيع هيكل الهواتف من الألومنيوم مرة أخرى.

تسريبات مواصفات الهاتف 

كما تشير التسريبات إلى أن حجم شاشة آيفون 17 برو ماكس سيصل إلى 6.86 بوصة، ومن المتوقع تزويد جميع هواتف الفئة الجديدة بمعدل تحديث 120 هرتز، مع  كاميرا سيلفي مُحسنة بدقة 24 ميجابكسل، ومعالج A19 الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أيفون هواتف آيفون 17 الهواتف ابل آيفون 17 برو ماكس

مواد متعلقة

مواصفات آيفون 17 برو ماكس apple iPhone 17 pro max

سعر ومواصفات هاتف آيفون iPhone 16e

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

سيبوني أمشي، القصة الكاملة لأزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

أخبار مصر: اقتراب مصطفى محمد للانضمام للأهلي، وفاة شيخ درزي بعد حلق مسلحين "شنبه"، مرض غامض يقضي على 5 أطفال أشقاء بالمنيا

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية