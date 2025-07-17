يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات هاتف إنفينكس Infinix Hot 50 pro 5G وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف إنفينكس.

مواصفات هاتف إنفينكس

يأتى هاتف إنفينكس بألوان الأخضر، رمادي تتانيوم، وأسود، كما يأتى هاتف انفينكس Infinix Hot 50 بوزن يبلغ 188 جرامًا وأبعاد 165.7 × 77.1 × 7.8 ملم، مع مقاومة قطرات الماء والغبار بمعيار IP54 ويدعم شريحتى اتصال نانو.

يأتي هاتف انفينكس Infinix Hot 50 بشاشة كبيرة بقياس 6.78 بوصةFH+ ومعدل تحديث 120 هرتز، لهواة الألعاب، كما أن الشاشة من نوع IPS LCD بدقة 720×1600 بكسل مع كثافة بيكسلات 262 بكسل لكل بوصة، وتدعم الشاشة أبعاد عرض 20:9 وتغطي حوالي 85% من الواجهة الأمامية، ويمكن ضبط معدل التحديث من الإعدادات وفقًا لاحتياجات المستخدم، مما يوازن بين الأداء وعمر البطارية.

تم تزويد Infinix Hot 50 بمعالج Helio G100 المتطور لضمان أداء سلس، وهو معتمد من TUV لمدة 48 شهرًا، كما يعتمد الهاتف على معالج Helio G100 مما يضمن أداءً قويًا في تشغيل التطبيقات والألعاب.

يعمل Infinix Hot 50 بنظام تشغيل أندرويد 14 الأحدث مع واجهة XOS 14.5 من Infinix، التي تقدم تحسينات ملحوظة في سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم.

يتوفر Infinix Hot 50 بثلاثة خيارات من الذاكرة العشوائية: 4/6/8 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية ممتدة تصل إلى 8 جيجابايت، لتصل الذاكرة العشوائية فى الهاتف إلى 16 جيجابايت، ومساحات تخزين داخلية 128/256 جيجابايت، مع إمكانية توسيع التخزين باستخدام بطاقة ذاكرة خارجية.

وبالنسبة للكاميرات فهاتف Infinix Hot 50 مزود بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، العدسة الأساسية: بدقة 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية: بدقة 2 ميجابكسل لتحديد العمق والتقاط صور بورتريه مميزة، أما العدسة الثالثة: كاميرا مساعدة لتحسين تجربة التصوير، وتدعم الكاميرات تصوير الفيديو بجودة تصل إلى 1080 p وبدقة 2K.

أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 8 ميجابكسل توفر أداءً جيدًا لصور السيلفي وتدعم أيضًا تصوير الفيديو بجودة 1080p.

يحتوي Infinix Hot 50 على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط، ما يضمن شحن الهاتف بسرعة كافية لتلبية احتياجات الاستخدام اليومي ويتم الشحن عبر منفذ Type-C مع دعم منفذ السماعات التقليدي 3.5 ملم.

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كما تم دمج بصمة الإصبع في زر التشغيل لتوفير سرعة وأمان إضافيين كما يدعم الهاتف التعرف على الوجه ومستشعرات إضافية مثل التقارب، التسارع، والبوصلة مع خصائص للألعاب وأداء عالي السرعة.

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