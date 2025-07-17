محافظ البحيرة: توريد 317 طن قمح حتى الآن

واصلت محافظة البحيرة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر – محافظ الأقليم، تنفيذ خطة الدولة الشاملة لدعم منظومة توريد القمح المحلي، حيث شهدت مواقع التوريد بمختلف مراكز المحافظة انتظامًا كبيرًا في العمل، وسط تنسيق محكم بين الجهات المعنية من مديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية، إلى جانب الأجهزة الرقابية والتنفيذية.

إجمالي مساحة مزروعة بالقمح تُقدّر بنحو 307 ألف فدان

وأكدت محافظ البحيرة أن إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى صباح اليوم بلغت 317479 طن، تم استلامها عبر 37 مركز تجميع ما بين صوامع وشون ونقاط استلام موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وذلك من إجمالي مساحة مزروعة بالقمح تُقدّر بنحو 307 ألف فدان.

صرف المستحقات المالية بشكل فوري

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة الميدانية اليومية لكافة الشون والصوامع ومواقع الاستلام، للتأكد من الالتزام التام بالإجراءات الفنية والتخزينية السليمة، بما يحافظ على جودة المحصول أثناء النقل والتخزين، مؤكدة على تقديم الدعم الكامل للمزارعين وتوفير كافة التيسيرات خلال عمليات التوريد، مع صرف المستحقات المالية بشكل فوري، في ظل حرص الدولة على تعزيز منظومة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

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