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حوادث

العثور على طفلين رضيعين بجوار المقابر الفاطمية في أسوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عثر أهالي أسوان على طفلين رضيعين حديثي الولادة بجوار المقابر الفاطمية، وتم تسليمهما إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مدير أمن أسوان بلاغًا يفيد العثور على طفلين حديثي الولادة، يبلغ عمرهم 5 أيام، بجوار المقابر الفاطمية بمدينة أسوان، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم وضع الطفلين في حضانات، وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهما الصحية، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وكشف أهلية الطفلين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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​ أسوان مستشفي طفل الرعاية الولادة

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