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محافظات

محافظة أسوان تحذر من تقلبات جوية وأمطار رعدية الأربعاء المقبل

أمطار رعدية
أمطار رعدية

ذكرت محافظة أسوان، فى بيانٍ لها، أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أن هناك تغيرا مفاجئا في الطقس وأمطارا رعدية تضرب 4 مناطق في هذا التوقيت (مدينة أبوسمبل ـ مدينة أسوان ـ حلايب -الشلاتين) ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 2025/7/16.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تحول جديد في حالة الطقس بعد أيام مستمرة من الموجة الحارة والرطوبة المرتفعة على مختلف مناطق الجمهورية، ومن المتوقع اعتبارًا من الأربعاء المقبل الموافق 16 يوليو 2025 سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأعلنت الهيئة أن أحدث خرائط ونماذج الطقس تشير إلى احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وتشمل: أبو سمبل - أسوان - حلايب - شلاتين.

وتُهيب الهيئة بجميع الجهات المعنية والمواطنين في المناطق المشار إليها اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة لتقليل الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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​ أسوان الطقس مناطق رطوبة أعلي درجات حرارة

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