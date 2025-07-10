اتحاد شركات التأمين وتجارة القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر الاكتوارية

وقع اتحاد شركات التأمين المصرية بروتوكول تعاون مع كلية التجارة جامعة القاهرة، يهدف إلى دعم وتأهيل طلاب برنامج العلوم الاكتوارية، أحد أكثر التخصصات الحيوية في قطاع التأمين، وتزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية التي تؤهلهم للاندماج الفعّال في سوق التأمين المصري.



ووقع اتحاد شركات التأمين المصرية وكلية التجارة جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك، حيث قامت الدكتورة غادة أحمد عبد الباري نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتوقيع نيابة عن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بينما وقع من جانب الاتحاد علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية.

جاء ذلك بحضور نخبة من قيادات كلية التجارة، وعلى رأسهم الدكتورة لبنى فريد عميد الكلية، إلى جانب عدد من ممثلي مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، وحضر مراسم التوقيع من اتحاد شركات التأمين المصرية، حسام علما العضـو المنتدب الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات، عادل فطوري العضو المنتدب السابق شركة وثاق للتأمين التكافلي- مصر، أحمد خليفة العضو المنتدب شركة ثروة للتأمين، أحمد درويش العضو المنتدب شركة رويال للتأمين، هديل عبد القادر أمين عام اتحاد شركات التأمين المصرية، الدكتور أشرف إسماعيل أمين عام مساعد اتحاد شركات التأمين المصرية.

وحضر من جانب أعضاء هيئة تدريس كلية تجارة، الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة جامعة القاهرة، الدكتورة أميرة فؤاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية، الدكتور محمود السيد أستاذ ورئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية كلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتورة عبير عبد الرحمن – أمين كلية التجارة جامعة القاهرة.

وأشادت الدكتورة غادة بأهمية هذا البروتوكول في تعزيز أوجه التعاون بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي، مؤكدة أن هذه الشراكة تُمثل نموذجًا ناجحًا لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، بما يسهم في دعم وتأهيل الكوادر البشرية في مجال العلوم الاكتوارية، الذي يُعد من أكثر التخصصات أهمية وحيوية في قطاع التأمين.

من جانبه، أكد العلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، على حرص الاتحاد المستمر على دعم منظومة التأمين من خلال الاستثمار في العنصر البشري، مشيرًا إلى أن تقديم هذه المنحة يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد لرفع كفاءة السوق وتمكين الطلاب الجدد من الالتحاق ببرنامج العلوم الاكتوارية واستكمال دراستهم في هذا التخصص الحيوي، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل صناعة التأمين في مصر.

كما أشار علاء إلى أن الاتحاد بصدد تنظيم ملتقى توظيف بالتعاون مع كلية التجارة – جامعة القاهرة، وذلك بمشاركة شركات التأمين وكافة الجهات العاملة في قطاع التأمين المصري، بهدف إتاحة فرص عمل للشباب وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل داخل قطاع التأمين.

وبموجب هذا البروتوكول، يقدم الاتحاد منحة دراسية كاملة لـ 40 طالبًا كحد أقصى من طلاب شعبة (علمي رياضة) ببرنامج العلوم الاكتوارية، تشمل سداد المصروفات الدراسية طوال مدة الدراسة (أربع سنوات)، ويوفر الاتحاد فرص تدريب عملي خلال الدراسة والعطلات الصيفية للطلاب الحاصلين على المنحة من خلال شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، بهدف صقل المهارات المهنية وتحقيق التكامل بين الجانب النظري والعملي في التأهيل الاكتواري.



يمثل هذا التعاون استثمارًا مباشرًا في إعداد وتأهيل كوادر متخصصة تلبي الطلب المتزايد على الخبرات الاكتوارية، وتسهم في رفع كفاءة السوق المصري ومواكبة التطورات العالمية في مجال إدارة المخاطر والتسعير والاكتتاب التأميني.

كما يعزز هذا التعاون من مكانة الجامعة كمنصة علمية رائدة قادرة على مد السوق بكفاءات مؤهلة أكاديميًا وعمليًا، ويأتي توقيع البروتوكول تأكيدًا على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية في إعداد الكوادر المتخصصة وتوفير فرص الدعم والرعاية للمتميزين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين المصرية تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى:

- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

- التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.

- توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.

- توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.

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