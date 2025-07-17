قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة ثورة 23 يوليو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28 مكرر (ب)، الصادر في 16 يوليو 2025، بشأن إجازة عيـد ثـورة 23 يوليو.

ونص قرار رئيس الوزراء رقم 2474 لسنة 2025، على أن " يكون يوم الخميس الموافق ٢٤ من شهر يوليو عام ٢٠٢٥ ميلادية إجازة رسـمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامـة ووحـدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بدلًا مـن يـوم الأربعاء الموافق ٢٣ من شهر يوليو عام ٢٠٢٥ ميلادية، وذلك بمناسبة عيـد ثـورة 23 يوليو"

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم ۱۱۹۳ لـسنة ۲۰۱۸ بـشأن الأعيـاد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومـصالح الحكومـة والهيئـات العامـة ووحدات الإدارة المحلية.

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