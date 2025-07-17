الخميس 17 يوليو 2025
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حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار بالهيروين في المرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق نقل بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في الهيروين المخدر بمنطقة المرج.

وكان  قسم شرطة المرج تلقى معلومات تفيد قيام سائق سيارة نقل بحيازة المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه سائق نقل وبتفتيشه عثربحوزته على 88 لفافة هيروين ومبلغ مالي وهاتفين محمول.


وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما اعترف بترويجه المواد المخدرة على زملائه ومعارفه، مشيرا إلى أنه اتخذ من مهنته مجالا لممارسة نشاطه الإجرامي معتقدا أنه سيكون في مأمن عن أعين الأمن.

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منطقة المرج الهيروين المخدر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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