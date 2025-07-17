محمود حمدان لـ"فيتو": لم أستقر على قصة مسلسل أحمد العوضي برمضان 2026

قال المؤلف محمود حمدان في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إنه سيجدد تعاونه مع الفنان احمد العوضي خلال السباق الرمضاني لعام 2026.

مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026

وأكد أنه حتى الآن لم يكن هناك أي استقرار على قصة معينة سيتم تناولها خلال العمل المرتقب، مشيرا إلى أنه حين الاستقرار سيتم الإعلان علي الفور.

السيناريست محمود حمدان

وفي وقت سابق كان السيناريست محمود حمدان مؤلف مسلسل فهد البطل عن قصة صادمة جمعته بالفنان أحمد أدم في بداية مشواره واصفا إياه بأنه فنان مغرور على حد قوله.

وقال “حمدان” من خلال “فيس بوك” في سنة ٢٠٠٧ أخدنا الدكتور جلال الشرقاوي علشان نمثل في مسرحية لأحمد آدم، كنا مجموعة من شباب أكاديمية الفنون ولسه في بداية طريقنا، أحمد آدم كان مغرور ومتعالي بشكل غريب.

وأضاف “حمدان” كنا قبل العرض بيوم بنعمل بروفة جنرال، دخلت أعمل دوري ومن حظي السئ ان اللي كانوا قاعدين في الصاله ضحكوا، أحمد آدم وقف البروفه وقدام كل الناس سمعني أسوأ كلام يقوله فنان محترف لشاب لسه بيشق طريقه (انت هتاخد فرصتك بس مش معايا مع حد تاني، تقف مكانك متتكلمش ) ولم يكتف بذلك، قاللي مش هتشتغل يلا امشي، خرجت من المسرح والدموع مكتومه جوايا

وأكد حمدان أن أصدقاءه في الوسط الفني حاولوا مواساته بعد الموقف الذي تعرض له، موضحا:" أصحابي بيحاولوا يواسوني ( مصطفي أبو سريع وحسني شتا وإبراهيم السمان ومحمد العمروسي)، روحت صليت ودعيت علي أحمد آدم وأنا منهار من البكاء.

وأشار “حمدان” إلى أن هناك أحد المنتجين طلب منه كتابة فيلم لأحمد آدم منذ 5 سنوات ولكنه رفض.

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