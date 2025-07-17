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حوادث

المشدد 7 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار في المخدرات بالسلام

متهمة، فيتو
متهمة، فيتو

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن 7 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات ومحاولة إدخال ممنوعات داخل السجن بدائرة قسم شرطة السلام.

وكان قسم شرطة السلام، ألقى القبض على المتهمة “ا.ف” ربة منزل أثناء تفتيش زيارة بحوزتها كانت تحاول إدخالها لمسجون حيث عثر بحوزتها على 14 كيس من مخدر الآيس وأقراص الترامادول المخدر.

وبمواجهتها اعترفت بحيازة المضبوطات  بهدف الربح والاتجار غير المشروع وأنها كانت تحاول تهريبها لأحد المتهمين داخل السجن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


وأضافت أن المسجون قريبها ويعمل في تجارة المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة السلام الترامادول المخدر

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