اليوم، اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث الضربات الإسرائيلية على سوريا

قال دبلوماسيون لرويترز إن مجلس الأمن الدولي يجتمع اليوم الخميس لبحث الضربات الإسرائيلية على سوريا.

وكانت سوريا قد دعت أمس الأربعاء وفق رسالة اطلعت عليها رويترز مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن «لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية».

ومن جهتها، اعتبرت الخارجية السورية الأربعاء أن الغارات الاسرائيلية الأخيرة التي استهدفت محيط مقر الأركان العامة ومحيط القصر الرئاسي وجنوب البلاد، تشكل «تصعيدًا خطيرًا».

وقالت في بيان «تحمل سوريا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته»، مضيفة «أنها ستحتفظ بكامل حقوقها المشروعة في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي».

وطالبت سوريا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر على أراضيها.



بدء انسحاب الجيش السوري

وبدءت قوات الجيش السوري الانسحاب قبيل منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس من السويداء تطبيقًا للاتفاق المبرم بين الدولة السورية ومشايخ العقل في المدينة.

ودعت الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء سوريا لسحب قواتها من السويداء لـ«السماح بخفض التصعيد».

جاء ذلك بعد استئناف الاشتباكات بين قوات الحكومة السورية ومقاتلين من الأقلية الدرزية في مدينة السويداء بجنوب البلاد بعد ساعات من اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس في مقابلة أجرتها معها قناة فوكس نيوز «ندعو الحكومة السورية إلى سحب قواتها للسماح لجميع الأطراف بالتوصل إلى خفض التصعيد».

وقالت الخارجية الأمريكية إن الوضع في سوريا معقد بسبب التنازعات الطائفية طويلة الأمد بين البدو والدروز، وسوء الفهم من قبل الحكومة الإسرائيلية، مضيفة « نحن على اتصال متواصل ليلا ونهارا مع كافة الأطراف ونتوقع عودة الهدوء قريبًا جدًّا».



إسرائيل تواصل عدوانها

ومساء اليوم الأربعاء، شن طيران الاحتلال غارات جديدة في محيط مطار المزة وجبال معضمية الشام.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف مدخل مجمع وزارة الدفاع السورية في دمشق الأربعاء مصعدا بذلك هجماته على السلطات، مشيرا إلى أن هدفه هو حماية الأقلية الدرزية من القوات الحكومية.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تشن فيه إسرائيل غارات جوية على سوريا، حيث اشتبكت قوات أمن حكومية مع مقاتلين دروز محليين في مدينة السويداء الجنوبية.

وذكرت مصادر أمنية من داخل وزارة الدفاع لرويترز أن غارتين على الأقل بطائرات مُسيرة ضربتا المبنى، وأن عسكريين كانوا يحتمون في الطابق السفلي. وذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابة مدنيين اثنين.

وقال الجيش الاحتلال إنه «أغار... على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري» في دمشق، مضيفا أنه يواصل «مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا».

كما أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت مقرًّا عسكريًّا بريف جبلة جنوبي محافظة اللاذقية.

وأوضحت المصادر أن الموقع المستهدف هو مقر "اللواء 107" الواقع في منطقة "عين الشرقية" ضمن ريف “ جبلة” على الساحل السوري.

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