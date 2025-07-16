خبير عسكري: إسرائيل ترسم خرائط أمنية وعسكرية شاملة تغطي سوريا ولبنان

قال العميد محمود محيي الدين، الخبير الاستراتيجي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل منذ سنوات على تنفيذ استراتيجية عسكرية تستهدف تعطيل أي قدرات دفاعية على طول الخط الممتد من سوريا إلى إيران، عبر ضرب كل موقع تظهر فيه قواعد صواريخ أو رادارات.

جبهات غير معلنة منذ حكم بشار الأسد

وأوضح محيي الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، أن إسرائيل فتحت جبهتين غير معلنتين منذ بداية حكم الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك عبر ضربات عسكرية متكررة داخل الأراضي السورية والعراقية.

رصد إلكتروني دائم واستهداف مباشر

وأشار الخبير العسكري إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتمد على خرائط استطلاع إلكتروني دقيقة، تُرصد من خلالها مواقع بطاريات الصواريخ والرادارات، مؤكدًا أنه لا يُسمح ببقاء أي موقع دفاعي نشط في هذه المنطقة، حيث يتم استهدافه فورًا ضمن خطة استراتيجية لإفراغ الممر من أي تهديد.

مشروع عسكري طويل الأمد

وأكد محيي الدين أن إسرائيل ترسم خرائط أمنية وعسكرية شاملة تغطي سوريا ولبنان وأجزاء من العراق، ضمن مشروع استراتيجي يهدف إلى التحكم الكامل في هذا النطاق الجغرافي، بوصفه شريانًا حيويًا في معادلات القوة الإقليمية، سواء تجاه إيران أو حزب الله أو الفصائل المسلحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.