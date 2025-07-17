مصر تعزي العراق في ضحايا حريق الكوت شرق البلاد

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية العراق الشقيقة، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة الكوت بشرق العراق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وتقدمت مصر، حكومة وشعبًا، بصادق مواساتها إلى حكومة وشعب العراق الشقيق وأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، وأكدت تضامنها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



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