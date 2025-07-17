الخميس 17 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تعزي العراق في ضحايا حريق الكوت شرق البلاد

وزارة الخارجية، فيتو
وزارة الخارجية، فيتو

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لجمهورية العراق الشقيقة، إثر الحريق الذي اندلع في مدينة الكوت بشرق العراق، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين. 

وتقدمت مصر، حكومة وشعبًا، بصادق مواساتها إلى حكومة وشعب العراق الشقيق وأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، وأكدت تضامنها الكامل مع جمهورية العراق الشقيقة، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العراق الحريق الذي اندلع في مدينة الكوت شرق العراق

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز التسوق بالعراق لـ61 قتيلا (فيديو)

الجثث تفحمت، مصرع 50 شخصا بينهم أطفال في حريق مرعب بهابير ماركت بالعراق (فيديو)

ممر داوود، سر حماية إسرائيل لدروز سوريا بهدف الوصول إلى قلب العراق

الأكثر قراءة

التصديق أو الرفض، تطورات أزمة قانون الإيجار القديم عقب قرار الرئيس بفض دور الانعقاد لمجلس النواب

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بعد فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، مصير تعديل قانون الإيجار القديم

لأول مرة، الخطيب يشارك في مسلسل تليفزيوني استجابة لطلب نبيل الحلفاوي

أبي أحمد يكذب ورسائل حاسمة من السيسي وترامب، آخر مستجدات أزمة سد النهضة الإثيوبي

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

لثاني مرة، الخطيب يصدم وسام أبو علي

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة اليوم

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

قانون العمل الجديد، تعرف على الضمانات الجديدة لحماية العمال

المزيد

انفوجراف

أسعار استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أكل التين في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأوجاع والآلام

ما المراد من قوله تعالى «ولا تجسسوا»؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم أكل الكحك في المنام وعلاقته بالاستقرار العائلي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads