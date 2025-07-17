ارتفاع عدد ضحايا حريق مركز التسوق بالعراق لـ61 قتيلا (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق اندلع ليلا في مركز للتسوق في مدينة الكوت في شرق العراق إلى 61 شخصا، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس.

14 جثة متفحمه غير معلومة

وقالت الوزارة في بيان: "أودى هذا الحريق المؤلم بحياة 61 مواطنا بريئا، غالبيتهم قضوا اختناقا داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم 14 جثة متفحمة غير معلومة".

وأشارت إلى أنه "رغم جسامة الموقف تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من (45) شخصًا كانوا عالقين داخل المبنى".

وكانت حصيلة سابقة صادرة عن السلطات أشارت إلى مقتل أكثر من 50 شخصا.

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مقتل نحو 50 شخصا إثر حريق في مركز تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق

وأعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، مقتل نحو 50 شخصا إثر حريق في مركز تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق.

وقال المياحي في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيس بوك: "فاجعة ومصيبة حلت علينا.. أهلي يا أبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصا بين رجل وامرأة وأطفال من أبناءكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبرماركت المشؤوم.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

ونشر العديد من المواطنين، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا ولقطات فيديو للحريق الذي نشب في "هايبرماركت الكورنيش"، الذي افتتح قبل 7 أيام فقط.

النيران تلتهم مبنى مكونا من خمسة طوابق

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي النيران تلتهم مبنى مكونا من خمسة طوابق في مدينة الكوت طوال الليل، في حين كانت فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديوهات بشكل مستقل.

ولم يعرف بعد سبب الحريق، لكن محافظ واسط، الذي أعلن الحداد لثلاثة أيام، قال وفقا لما نقلته الوكالة "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية".

ووجّه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وزير الداخلية بالتواجد الميداني في موقع حادث الحريق "المؤسف" والتحقيق الفوري في الأسباب والظروف المحيطة.

إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث

ودعا السوداني، في بيان صحفي، إلى إجراء تحقيق فني دقيق لكشف أوجه التقصير واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وطالب بإرسال فريق طبي بكامل الإمكانيات، لدعم جهود إسعاف المصابين وعلاجهم.

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