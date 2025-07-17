الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

حقيقة سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان - القاهرة

قطار
قطار
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كشفت الهيئة القومية للسكك الحديدية حقيقة سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان - القاهرة، مؤكدة أن هناك 14 قطار يعملون على هذا الخط. 

وأصدرت هيئة السكك الحديدية  بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة، حيث تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيانها على الحقائق التالية: 

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة جانز مافاج المجرية لتوريد عدد 1350 عربة ركاب مختلفة الطرازات حيث تم وصول عدد 1053 عربة حتى الآن (500 ثالثة تهوية -500 ثالثة مكيفة – 53 ثانية مكيفة) وحرصًا من هيئة السكة الحديد على تقديم خدمات أفضل على جميع خطوط الشبكة وخاصة الجنوب فإنه يتم تشغيل جميع الخدمات في اتجاه الجنوب بعدد (94) قطار بأسعار مختلفة ومتدرجة تلبي احتياجات كافة الفئات كالتالي: 

2 قطار تالجو.

14 قطار VIP.

8 قطار إسباني مطور.

6 قطار فرنساوي مطور.

6 قطار نوم.

4 قطار ثانية فاخرة.

28 قطار ثالثة مكيفة.

26 قطار ثالثة تهوية.

- تم بدء تشغيل خدمة العربات ذات الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة على قطار 1088 من الاسكندرية الى اسوان اعتبارا من يوم 5/9/2024 ونظرًا للإقبال الشديد على هذه العربات لما بها من وسائل راحة وأجهزة تكييف حديثة ومخارج كهرباء وأجهزة usp ونظرًا لان هذا العربات جديدة فقد تم استبدال (2) قطار بعربات درجة ثانية فاخرة والمشغولية على هذه القطارات وصلت 100%، ولكن خدمة قطارات الـ VIP ما زالت تعمل بـ 14 قطار للجنوب ولا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يوجد تهميش وإقصاء لأهل الصعيد فإن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل دائما في خدمة أبناء الشعب المصري وخاصة الصعيد فقد قامت الهيئة بتطوير منظومة الإشارات في القطاع من بنى سويف إلى نجع حمادي وجاري العمل حاليا في تطوير منظومة الإشارات لباقي الخط في القطاع من القاهرة إلى بنى سويف وقطاع نجع حمادي السد العالي وذلك لرفع معدلات السلامة والأمان  بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المحطات بالوجه القبلي لتوفير أفضل خدمة لجمهور الركاب.   

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

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