الخميس 17 يوليو 2025
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أخبار مصر

إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

موانئ البحر الأحمر 

وشدد اللواء محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوي الهيئة العامة للأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية البحر الأحم

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