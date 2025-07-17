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أخبار مصر

المترو يخطر كافة المحطات بوقف التعامل مع اشتراكات الطلاب للعام المنقضي

مترو
مترو
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أخطر  مترو الأنفاق كافة المحطات بوقف التعامل بالاشتراك الطلابي بالتزامن مع نهاية العام الدراسي 2025.

انتهاء العمل بالاشتراكات الطلابية مع نهاية آخر امتحانات الثانوية العامة

وأكد مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتهاء العمل بالاشتراكات الطلابية مع نهاية آخر امتحانات الثانوية العامة، وبعدها لا يحق للطالب استخدام الاشتراك إلا بعد تحرير الاشتراك الجديد العام المقبل. 

من ناحية أخرى، تقرر أنه في حالة ضبط أي حالة تستخدم اشتراك المترو الطلابي بعد نهاية العام الدراسي ستطبق عليها اللائحة التي تشمل منع الطالب من تحرير اشتراك طلابي مرة أخرى، وتوقيع عقوبات عليه قد تصل إلى حد الحبس.

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