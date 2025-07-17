تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة انتحال الصفة في السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابي بتهمة انتحال الصفة والسرقة والنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة السلام، إلى جلسة 25 يوليو الجاري.

البداية كانت عندما تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 عاطلين، لحيازتهم طبنجة صوت و2 سلاح أبيض، وسلاح ناري، و5 هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب 5 وقائع نصب وسرقة المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" كما أنه باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمسروقات.

سلمت النيابة العامة المسروقات للضحايا وتبين أنها هواتف محمولة ماركة آيفون وأجهزة لاب توب ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه.

وبسؤال المتهمين عن باقي المبلغ المالي أقروا بأنهم أنفقوه على متطلباتهم الشخصية وشراء الحشيش وجلسات المزاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.