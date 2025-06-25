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حوادث

إحالة تشكيل عصابي للجنايات بتهمة انتحال صفة رجال شرطة في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة السلام، بإحالة تشكيل عصابي متهم بانتحال صفة رجال شرطة  في مدينة السلام بقصد النصب على المواطنين، للمحاكمة الجنائية. 


النصب على المواطنين بالسلام


وكان أحد المواطنين من محافظة البحيرة قد تقدم ببلاغ، أفاد خلاله بتعرضه للنصب عقب اتفاقه مع أحد الأشخاص على شراء سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبالفحص والتحريات الدقيقة، تبين عدم صحة ما ورد بالبلاغ، وأن الواقعة تعود إلى قيام 8 أشخاص – لسبعة منهم معلومات جنائية – باستدراج المجني عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد علمهم برغبته في تغيير مبلغ مالي من العملة المحلية إلى أجنبية.

وتقابل المتهمون مع المجني عليه بدائرة القسم، وقاموا بانتحال صفة رجال شرطة، وتمكنوا من مغافلته والاستيلاء على المبلغ المالي، مستخدمين سيارة ميكروباص للفرار من المكان.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ثلاث سيارات – من بينها السيارة المستخدمة في الواقعة – وعدد من الكارنيهات المزورة، و3 طبنجات صوت، وأجهزة لاسلكي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عمليات التزوير.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة وفق السيناريو المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام النصب على المواطنين محافظة البحيرة قسم شرطة السلام أول النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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