الخميس 17 يوليو 2025
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ضمن فعاليات معرض الكتاب، مكتبة الإسكندرية تستضيف أمسية شعرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية تستضيف أمسية شعرية

استضافت مكتبة الإسكندرية أمسية شعرية متميزة للشاعر الدكتور علاء جانب، عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، في لقاء مفتوح قدمته الشاعرة هناء الكومي، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الكتاب الدولي في دورته العشرين، وسط حضور من المثقفين والشعراء.

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وفي مستهل اللقاء، عبّر الدكتور علاء جانب عن سعادته البالغة بالحضور إلى مدينة الإسكندرية، واصفًا جمهورها بأنه "معجون بالفن"، يجمع بين الحضارات والأجناس والتعبيرات المتنوعة، مؤكّدًا أن الثغر السكندري كان دائمًا في المقدمة، يتصدى لكل غزاة البحر عبر أهله الأوفياء.

وتناول في حديثه رموزًا سكندرية عظيمة، مثل سيد درويش وعبد الله النديم، اللذين شكّلا علامات فارقة في التاريخ الفني والوطني.

وأبحر الدكتور علاء جانب في رؤى شعرية تناولت مستويات التعبير الشعري، موضحًا الفروق بين الشعر الفصيح والشعبي، وأشار إلى أن المعلّقات في عصر ما قبل الإسلام تمثل ذروة الفصحى التي تُقابل اليوم بما يُكتب من شعر راقٍ، فيما يحتل الشعر الشعبي مكانته الخاصة في التعبير عن الذات اليومية والمجتمع.

وخلال اللقاء، ألقى الدكتور علاء جانب عددًا من قصائده المتميزة، منها مقتطفات من ديوانه "لم يفهموك"، إضافة إلى قصيدته "سأحكم باسم الورد"، التي نالت إعجابًا واسعًا في برنامج "أمير الشعراء"، وامتازت برمزيتها السياسية وصورها البلاغية المتقنة.

كما ألقى قصيدة بعنوان "لأنكِ مصر"، وهي من أعماله الفصحى التي تعكس فخره الوطني، وسبق أن قدّمها في احتفاليات خاصة بذكرى انتصارات أكتوبر؛ إلى جانب قصيدة بالعامية المصرية عبّر فيها عن حب مصر وانتمائه لها، وتفاعل معها الحضور بالتصفيق والتأمل.

وشهد اللقاء كذلك مشاركات متميزة من عدد من الشعراء الذين ألقوا قصائدهم باللغة العربية الفصحى والعامية المصرية، حيث تنوعت الموضوعات بين الوجداني والوطني والفلسفي، مما أضفى على الأمسية طابعًا أدبيًّا متكاملًا. وقد تفاعل الجمهور بحرارة مع هذه المشاركات، وانسجم مع نغمة القصائد وإلقاء الشعراء، في لحظات امتزج فيها الجمال الشعري بسكون القاعة ونبض الحضور.

يُذكر أن الدكتور علاء جانب حاصل على الدكتوراه في الأدب القديم، وهو شاعر وناقد وأكاديمي حصد لقب "أمير الشعراء" عام 2013.

من أبرز دواوينه: "أنا وحدي"، "ولد ويكتب بالنجوم"، "لاقط التوت"، "متورط في الياسمين"، "لم يفهموك"، و"السكوت".

ويُعرف بأسلوبه الذي يجمع بين العمق الفلسفي، والعاطفة الصادقة، والوسطية الأزهرية في التعبير، وقدّم مساهمات بحثية ونقدية أثرت المكتبة الشعرية والأكاديمية المعاصرة.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازي في القاهرة في "بيت السناري" بحي السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.

وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحي الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.

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مكتبه الإسكندرية بجامعة الأزهر الدولي للكتاب كورنيش الإسكندرية

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