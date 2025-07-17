تداول 44 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 44000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 730 شاحنة و223 سيارة حيث شملت حركة الواردات 36000 طن بضائع، 367 شاحنة و183 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 363 شاحنة 40 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Nazemic وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من الهند والسفينة Belagos Express، بينما تغادر السفينتين Alcudia Express والحرية 2, فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Alcudia Express وGreener , وغادرت السفينة Belagos Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و258 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وآيلة.

كما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة Seawave3 متجهة إلى ميناء جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2540 راكب بموانيها.



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