طرح فيلم اللعب مع العيال على نتفليكس

أعلن الفنان محمد إمام طرح فيلم “اللعب مع العيال” عبر منصة نتفليكس".

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: فيلم اللعب مع العيال حاليًا على منصة نتفليكس، أول فيلم ليا مع المخرج الكبير شريف عرفة.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد، أسماء جلال، ويزو، حجاج عبد العظيم، مصطفى غريب، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

في جانب آخر يستعد محمد إمام للجزء الثاني من فيلم “شمس الزناتي”، والذي يشاركه في بطولته: أسماء جلال، عمرو عبدالجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمرو سلامة.

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