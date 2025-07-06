الأحد 06 يوليو 2025
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محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش النيل بـ شربين

اجتماع لمحافظ الدقهلية،
اجتماع لمحافظ الدقهلية، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال تطوير كورنيش مدينة شربين على نهر النيل، في إطار خطة المحافظة لتطوير الواجهة النيلية وتعظيم الاستفادة منها لخدمة المواطنين، وتحقيق نقلة حضارية ومعمارية بالمدينة.

محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير كورنيش شربين على النيل 

جاء ذلك بحضور اللواء عماد عبدالله، السكرتير العام للمحافظة،واللواء علاء خضر قائد قطاع المحليات بالشركة الوطنية، والمهندس حازم العوضي ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة، والدكتور ياسر الجندي، رئيس مركز ومدينة شربين.

وخلال الاجتماع، وجّه بتشكيل لجنة هندسية متخصصة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم كلًا من المهندسة فريدة عبدالله مدير الإدارة الهندسية بديوان عام المحافظة، والمهندسة منى الساعي مدير إدارة المشروعات، وممثل من مديرية الإسكان،وممثل من مديرية الطرق، وذلك لمراجعة كافة بنود الأعمال المنفذة بكورنيش شربين، طبقًا للمقايسة الفنية المعتمدة، تمهيدًا لاستلامه رسميًا ودخوله الخدمة لصالح المواطنين.

الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات النيلية

وأكد "مرزوق" أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الواجهات النيلية، وتحسين جودة الحياة في المدن الإقليمية، مشيرًا إلى أن كورنيش شربين سيمثل متنفسًا حضاريًا جديدًا لأهالي المدينة، ويعكس صورة حضارية تليق بمحافظة الدقهلية.

الالتزام بالمعايير الفنية وجودة التنفيذ، والتنسيق الكامل

واختتم  " محافظ الدقهلية " الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية وجودة التنفيذ، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية المختصة والشركة المنفذة لضمان إنهاء المشروع في أقرب وقت وبأعلى جودة.

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