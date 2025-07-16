أمن المنوفية يكشف غموض اختفاء فتاة من منزل أسرتها

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، في كشف غموض اختفاء فتاة المنوفية من منزل أسرتها.

غموض اختفاء فتاة من منزل أسرتها

وكانت الأجهزة الأمنية توصلت إلى مكان تواجد إحدى الفتيات المبلغ بغيابها بمحافظة المنوفية وتبين مغادرتها المنزل بمحض إرادتها، وتم تسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.



وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من أسرة فتاة بتغيبها عن منزلها وطلب مقدم البلاغ بالبحث عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.