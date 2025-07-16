الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

أمن المنوفية يكشف غموض اختفاء فتاة من منزل أسرتها

قوات الشرطة
قوات الشرطة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، في كشف غموض اختفاء فتاة المنوفية من منزل أسرتها.

غموض اختفاء فتاة من منزل أسرتها 

وكانت الأجهزة الأمنية توصلت إلى مكان تواجد إحدى الفتيات المبلغ بغيابها بمحافظة المنوفية وتبين مغادرتها المنزل بمحض إرادتها، وتم تسليمها لأهليتها وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتها.
 

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وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من أسرة فتاة بتغيبها عن منزلها وطلب مقدم البلاغ بالبحث عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة. 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية محافظة المنوفية كشف غموض المنوفية أمن المنوفية

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