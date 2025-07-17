نادرة أمين، أول مطربة تغني للجيش وهذا سر خلافها مع أم كلثوم

نادرة أمين، مطربة صاحبة صوت جميل تغني وتعزف على العود، صنعت ألحانا خلدت بها اسمها في عالم الغناء والموسيقى، كانت بدايتها فى كازينو بديعة مصابنى، أول امرأة تغنى فى السينما المصرية وأول مطربة تغنى للجيش.



فى مثل هذا اليوم 17 يوليو 1906 ولدت نادرة امين ورحلت فى 24 يوليو 1990 وما بين الميلاد والرحيل 84 عاما، جاء الميلاد بحي عابدين بالقاهرة لأب مصري من مدينة رشيد بالبحيرة،رحلت أمها وهى صغيرة وتولت جدتها تربيتها، ونظرا لعشقها للفن والغناء منذ صغرها زوجها أهلها وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وقبل أن تكمل العام هربت من منزل الزوجية فطلقها زوجها.

مارست الغناء فى الرابعة عشر

كان الفن والغناء هو الشغل الشاغل لـ نادرة أمين فمارست الغناء فى حفلات ضيقة حتى التقت بعازف الكمان سامى الشوا بإحدى هذه الحفلات وشجعها على احتراف الغناء ثم درست العزف على العود على يد يوسف عمران الذى تعلمت على يديه غناء الموشحات، وساعدها سامى الشوا حتى غنت في حفلة عامة على مسرح رمسيس عام 1929 حضرها أمير الشعراء أحمد شوقى والملحن محمد عبد الوهاب، وعندما افتتحت الإذاعة انضمت إليها وقدمت لها ست أغنيات من تلحينها مع أغنية واحدة تلحين محمود الشريف.

المطربة نادرة أمين



اتجهت نادرة أمين إلى التمثيل فلعبت دور البطولة فى الفيلم الغنائي الأول من نوعه في تاريخ السينما المصرية، "أنشودة الفؤاد"، شاركها البطولة جورج أبيض وعبد الرحمن رشدى وزكريا أحمد، ومن أهم أغاني الفيلم تلك التي كتبها شاعر القطرين خليل مطران ولحنها زكريا أحمد "يا بحر النيل يا غالي"، وقصيدة "أمسعدي أنت في مرادي"، و"يا أيها البلبل الحنون"، كما قدمت افلام:انشوده الراديو 1936، شبح الماضى 1934، بنت ذوات عام 1942، وغيرها.

خلاف مع عبد الوهاب



وبعد نجاحها فى التمثيل حاول المخرج محمد كريم والموسيقار محمد عبد الوهاب فى أن تشاركه نادرة بطولة فيلمه "الوردة البيضا" تمثيلا وغناء، لكنها رغبت في تولي الملحن رياض السنباطى تلحين أغانيها فى الفيلم، مما كان سببا في الخلاف بينها وبين عبد الوهاب الذى قام بالغناء والتمثيل وتلحين أغنيات الفيلم، لينتهي الاتفاق بينهما ويقع الخلاف.

نادرة أمين فى مراحل حياتها



ذاع صيت المطربة نادرة أمين فى الغناء والتلحين والتمثيل بعد أن غنت للجيش المصرى أيام حرب فلسطين فى أغنية "يا مصرى قوم احمى الوطن" فكانت أول مطربة تغنى للجيش أغنية وطنية، حتى غارت منها كوكب الشرق أم كلثوم، ووقع التنافس بينهما.



جمعت نادرة أمين فرقة موسيقية من نجوم العزف الشرقى منهم أحمد الحفناوى عازفا للقانون قبل انتقاله إلى فرقة أم كلثوم، ولحن لها فى البداية محمد القصبجى قبل ان يقتصر تلحينه على أغنيات أم كلثوم أيضا، إلا أن معظم الأغانى التى قدمتها كانت من تلحينها.

المطربة نادرة أمين

ومن أشهر أغانى نادرة أمين ـ مطربة الزمن الجميل ـ أغانيها الدينية في الإذاعة وأهمها أنشودة "يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا" وهى من تلحينها بالإضافة لأنها ساهمت في الأغانى الوطنية والدينية فغنت: غني معايا يا موج النيل، بين الزهور والمية، خدود الورد والياسمين، فضفض الماء يا قمر، بإيدى أنا جرحت الفؤاد، بكاك يا ليل يشجينى، أعطنى العود أغنى، يا ساعة الصفو، الموشحات، يا حبيبى أقبل الليل، يا وردة مالك دبلانه.

اغنية عباس العقاد



تعتبر أغنية نادرة أمين "لما بدأ يتثنى.. ما احتيالى يا رفاقى.. بين الزهور والمية" التى كتبها خصيصا لها الأديب عباس محمود العقاد من أشهر أغانيها ما زالت تذاع حتى اليوم بالرغم من اعادة مطربين كثيرين لغنائها لكن نادرة كانت صاحبة الطلعة الأولى.

رحيل فى صمت

فجأة وفى منتصف الستينيات اعتزلت نادرة أمين الغناء والتلحين وابتعدت عن الحياة العامة واعتكفت فى بيتها وحيدة مريضة لا يعينها على الحياة سوى معاش خصصه لها الرئيس جمال عبد الناصر حتى رحلت فى صمت عام 1990 عن أربعة وثمانين عاما.

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