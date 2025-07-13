الأحد 13 يوليو 2025
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أخبار مصر

كيف تغير موطنك الانتخابي؟ الوطنية للانتخابات تجيب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن "الموطن الانتخابي" هو المركز أو الدائرة الانتخابية التي يقيد فيها الناخب طبقًا لعنوانه الوارد في بطاقة الرقم القومي، ويكون من حقه الإدلاء بصوته في اللجنة التابع لها داخل هذا الموطن فقط.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي الناخبين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات والمزايا الجديدة التي أتاحتها ضمن استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، إلى سرعة تقديم الطلبات اللازمة لتغيير المقر الانتخابي أو لتسكين الأسرة في مركز انتخابي واحد، وذلك في موعد أقصاه الثلاثاء 15 يوليو الجاري. 

وأوضحت الهيئة أن تقديم الطلبات متاح عبر التطبيق الإلكتروني الجديد للهيئة على الهواتف المحمولة أو من خلال الموقع الرسمي للهيئة: www.elections.eg.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن استراتيجيتها للتحول الرقمي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للناخبين، بما يضمن تيسير أداء المواطنين لحقهم الدستوري في المشاركة والاقتراع بسهولة ويسر، مع رفع الأعباء عنهم وتجنيبهم مشقة التنقل بين مراكز متفرقة.

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الهيئة الوطنية للانتخابات الموطن الانتخابى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ 2025

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