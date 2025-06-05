غرفة شركات السياحة: مخيمات مِنى جاهزة لاستقبال الحجاج

أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عضو اللجنة العليا للحج السياحي، أن مخيمات حجاج السياحة بمني جاهزة لاستقبال الحجاج اليوم.

لجان بعثة الحج السياحي بالمشاعر المقدسة

كما أكد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، وجود لجان ميدانية بجميع تلك اللجان لمتابعة تقديم الخدمات للحجاج، موضحا أنه سيتم تقديم 3 وجبات غذائية للحجاج يوميا ( فطار - غداء - عشاء )، فضلا عن العصائر والمثلجات والمشروبات الساخنة والباردة على مدار اليوم.

وأشار إلى أنه تم توزيع ائمة الأوقاف والوعاظ المرافقين لحجاج السياحة على المخيمات التي يقيم بها الحجاج وذلك لإلقاء الندوات الدينية على مدار اليوم على الحجاج، وتعريفهم بالطريقة المثلى لأداء مناسك الحج.

مراجعة كافة البنود الخاصة بالتغذية في التعاقد

وأكد أحمد إبراهيم أنه تم وضع خطة للطوارئ حتى نهاية الحج، تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل، موضحا أنه تمت مراجعة كافة البنود الخاصة بالتغذية في التعاقد، والاطمئنان على المعايير التي تم وضعها للاختيار على أساسها ما بين الشركات التي تقدم خدمات التغذية للحجاج في المشاعر المقدسة، ومن أهم تلك المعايير ما يتعلق بالجودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج لمراقبة جودة التغذية حرصا على سلامة الحجاج.

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