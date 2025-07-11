مقاتلون بحزب العمال الكردستاني يبدأون نزع سلاحهم في حفل بشمال العراق

بدأ الجمعة عناصر من حزب العمال الكردستاني إلقاء أسلحتهم، في مراسم تُقام في إقليم كردستان العراق بعد شهرين من إعلان المقاتلين الأكراد إنهاء أربعة عقود من النزاع المسلّح ضد الدولة التركية.

مراسم نزع السلاح

وتمثّل مراسم نزع السلاح نقطة تحول في انتقال حزب العمال الكردستاني من التمرد المسلح إلى السياسة الديمقراطية، في إطار جهود أوسع لإنهاء أحد أطول الصراعات في المنطقة وقد خلّف أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.

وكان حزب العمال الكردستاني الذي أسسه عبدالله أوجلان في نهاية سبعينيات القرن المنصرم، أعلن في 12 مايو حل نفسه وإلقاء السلاح، منهيا بذلك نزاعا تسبب لفترة طويلة في توتر علاقات السلطات التركية مع الأقلية الكردية والدول المجاورة.

وجاء ذلك تلبية لدعوة أطلقها أوجلان في 27 فبراير من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة اسطنبول. وفي الأول من مارس، أعلن الحزب الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة “إرهابية”، وقف إطلاق النار.

وأجريت مراسم إلقاء السلاح صباح الجمعة في مكان غير محدّد قرب مدينة السليمانية في شمال شرق العراق بإقليم كردستان.

من جهتها، أعلنت سلطات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي أنها أسقطت ليل الخميس الجمعة مسيّرتَين قرب موقعَين لقوات البشمركة المسلحة. ولم تتبنّ أي جهة الهجومين.

وقال المتحدث باسم الوحدة 70 في البشمركة في مدينة السليمانية العميد أحمد لطيف لوكالة فرانس برس “حلّقت طائرة مسيّرة فوق القيادة في الساعة 22,45 (19,45 ت غ) وتم إسقاطها في منطقة فارغة”، مشيرا إلى أن “الهجوم لم يُحدث أي أضرار بشرية أو مادية”.

كذلك، قال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان “تم إسقاط مسيرة مفخخة صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة 01,35 (22,35 ت غ) بالقرب من مواقع قوات البشمركة في آلتون كوبري في محافظة كركوك” دون تسجيل خسائر.

ولجأ معظم مقاتلي الحزب في السنوات العشر الماضية إلى مناطق جبلية في شمال العراق، حيث تقيم تركيا منذ 25 عاما قواعد عسكرية لمواجهتهم، وشنّت بانتظام عمليات برية وجوية ضدّهم.

وفيما تبقى تفاصيل المراسم محدودة، قال مسؤول في حزب العمال الكردستاني لوكالة فرانس برس مطلع يوليو إن حوالى 30 مقاتلا سيدمرون أسلحتهم ثم يعودون إلى الجبال.

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