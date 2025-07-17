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التربية والتعليم تطلق حملة توعوية حول "شهادة البكالوريا المصرية" (فيديو)

شهادة البكالوريا
شهادة البكالوريا المصرية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملة توعوية حول "شهادة البكالوريا المصرية".

وفي هذا الإطار قدمت الوزارة فيديو توضيحيًّا مبسطًا حول أبرز ملامح المنظومة التي سيبدأ تطبيقها اختياريًّا مع نظام الثانوية العامة على طلاب الصف الأول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

استحداث نظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

وبموجب نظام البكالوريا، يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا وتأكيد أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

الإبقاء على نظام الثانوية العامة

وبالرغم من إقرار نظام جديد للتعليم بعد الإعدادي، فإن تعديل قانون التعليم، تضمن عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.

ويثار التساؤل حول ضوابط المساواة بين حاملي شهادة الثانوية العامة، وحاملي شهادة البكالوريا في الالتحاق بالتعليم الجامعي.

ولم يغفل تعديل قانون التعليم هذه النقطة، حيث تنص المادة (25 مكررًا) على: مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، يُراعي في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوي بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية والعامة والبكالوريا.

وتضمن الفصل الرابع من مشروع تعديل قانون التعليم ما يتعلق بالتعليم بنظام البكالوريا.

نظام البكالوريا اختياريًّا مجانيًّا 

وتنص المادة (37) مكررًا على: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في  الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظاما اختياريًا مجانيا يتقدم إليه من كان حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأُخرى أثناء سنوات الدراسة.

الدراسة في نظام البكالوريا 3 سنوات 

كما تنص المادة (37) مكررًا 1 من مشروع تعديل قانون التعليم على: تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.

ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.

ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب فى هذا النظام.

ضوابط إعداد أقسام التعليم بنظام البكالوريا 

وتنص المادة (37) مكررًا 2 من مشروع تعديل قانون التعليم على: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا، متضمنا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والاختيارية التخصصية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.

ضوابط امتحانات البكالوريا

على أن تعقد الامتحانات في نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه فى كل مرة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا تتجاوز الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.

ضوابط شكل شهادة نظام البكالوريا

وتنص كذلك المادة (37) مكررًا 3 من تعديل قانون التعليم على: يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التي تمنح للطالب في نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التي حصل عليها في كل منها.

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