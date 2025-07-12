حسام المندوه يوجه نصائح ذهبية للحكومة لنجاح منظومة البكالوريا

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن قانون التعليم يمس كل بيت مصري، مشيرا إلى أن المجلس قام بمناقشات مستفيضة بشأن التعديلات الأخيرة التي تم إقرارها.

تفاصيل مناقشات تعديل قانون التعليم في مجلس النواب

ووجه التحية لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، على متابعته المناقشات داخل لجنة التعليم أولا بأول، مشيرا إلى أن اللجنة كذلك بذلك مجهودا كبيرا في إدارة المناقشات للخروج بتعديلات ملائمة.

تعديل قانون التعليم يتماشى مع تطلعات الأسرة المصرية

وأوضح حسام المندوه، أن الحكومة تفهمت التعديلات التي قدمها نواب لجنة التعليم في شأن تعديل القانون، بما يتماشى مع تطلعات الأسرة المصرية.

تعديل قانون التعليم ليتماشى مع متطلبات العصر

وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون التعليم، يحمل العديد من الأوجه الإيجابية، لاسيما وأنه يركز على التعليم الفني بما يتماشى مع متطلبات العصر من تدريب مهني لربط مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال أنماط جديدة من التعليم التكنولوجي المتقدم.

وأشار النائب، إلى أن ما يتعلق بأعمال السنة في الشهادة الإعدادية يحتاج إلى تفاصيل، خصوصا وأنه يرتبط بعودة الطلاب إلى المدارس.

تفاصيل نظام البكالوريا وفقا لتعديل قانون التعليم

وأوضح حسام المندوه، أن من بين مخرجات تعديل القانون، هو نظام البكالوريا، وهو نظام مجاني اختياري متوازن ومرن، ويقر نظام التحسين لجميع الطلاب، مشيرا إلى أنه تم التعديل أكثر من مرة في رسوم التحسين للمرة الثانية حتى وصلت حد أقصى 400 جنيه فقط.

موقف الحكومة من ملف التحسين في الامتحانات

وقال عضو لجنة التعليم بالبرلمان: حصلنا على تعهد من وزير التربية والتعليم، ألا يحرم طالب من حقه في التحسين بسبب ظروف المادية، مؤكدا أنه سيتم مراعاة الظروف المالية لكل طالب يحتاج إلى التحسين في بعض المواد.

التنفيذ هو السبيل لتقييم تجربة البكالوريا

وتابع حسام المندوه: ويبقى السؤال هل تعديلات قانون التعليم نعمة أم نقمة، قائلا: هذا الأمر يرتبط بالتنفيذ والأمر مرهون بالتجربة.

نصائح حسام المندوه لوزير التعليم لنجاح نظام البكالوريا

ووجه عضو مجلس النواب، عددا من النصائح لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، لنجاح التجربة، تتمثل في الاهتمام بالمعلم ثم المعلم، من خلال تقديره ماديا وتنمية مهارتهه، بصورة مهنية حقيقية.

وشدد النائب على ضرورة الاهتمام بالمتعلم من خلال تعليم مهارات حياتية، مع التركيز على ولي الأمر، باعتباره شريك حقيقي في نجاح التجربة.

زيادة عدد الفصول والاهتمام بالمعلم

وأكد حسام المندوه، أهمية تهيئة البيئة التعليمية من خلال زيادة عدد المدارس والفصول وتزويدها بالمعامل والملاعب وغيرها، مشيرا إلى ضرورة التركيز كذلك على جودة المناهج الدراسية، بالبعد عن الحشو مع الاهتمام بالمهارات التي تظهر قدرات كل طالب.

التركيز على ملف التدريب لضمان نجاح نظام البكالوريا

ولفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى أهمية التركيز كذلك على ملف التدريب، لإفراز عناصر على مستوى عال من الكفاءة وبما يتماشى مع متطلبات العصر في التكنولوجيا الحديثة.

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